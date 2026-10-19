Tornano le etichette personalizzate di Fonteviva per i 60 anni dei Comics

È stata presentata ufficialmente nella mattinata di oggi (19 ottobre) nella sede del Comune di Massa, la nuova e attesa collezione di etichette speciali firmata da Fonteviva per il Lucca Comics & Games 2026. L’iniziativa celebra il prestigioso traguardo dei sessant’anni del festival attraverso il tema Lucca60 Legacy, un vero e proprio viaggio tra passato, presente e futuro che valorizza l’eredità culturale costruita in sei decenni di storia.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Massa Francesco Persiani, il vicesindaco Andrea Cella, il presidente di Evam Spa Massimo Gelati, il responsabile esterno del marketing Evam e coordinatore del progetto grafico Stefano Giannelli, il responsabile commerciale Evam Emanuele Rivieri e, collegato in streaming, Nicola Lucchesi, amministratore di Lucca Crea.

La partnership tra l’acqua delle Alpi Apuane e la kermesse lucchese si rinnova così nel segno della valorizzazione del territorio e delle eccellenze toscane. Per l’edizione 2026, l’ufficio marketing di Fonteviva ha ideato una serie esclusiva di sette etichette decorate con i protagonisti del manifesto celebrativo firmato dal maestro del fumetto internazionale Claudio Castellini.

Le immagini riprendono i personaggi più iconici della storia della manifestazione — tra cui L’Eroe e la Bambina, La Ribelle di Zerocalcare, La Dea della Speranza di Ted Nasmith, L’Avventuriero ispirato al Sandokan di Don Maitz, La Scimmia dell’Evoluzione di Phil Hale e il Drago di Ciruelo Cabral — creando un ideale passaggio di testimone generazionale.