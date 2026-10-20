Al Teatro Officina Ripartenze di Villetta il cineforum di comunità ‘Cinemiamoci’

Il cinema come occasione di incontro, confronto e partecipazione, capace di trasformare la visione di un film in un’esperienza collettiva di crescita e consapevolezza.

È questo lo spirito di Cinemiamoci. Dalla visione all’azione: cineterapia e protagonismo giovanile, la rassegna cinematografica a cura di Venti d’Arte Aps e Circolo della Stampa di Lucca Ets, in collaborazione con Comune di San Romano in Garfagnana e Garfaludica Aps, che prenderà il via sabato (24 ottobre) al Teatro Officina Ripartenze di Villetta, nel Comune di San Romano in Garfagnana.

Cinque appuntamenti, tutti in programma il sabato alle 16, fino al 28 novembre, per dare vita a un cineforum di comunità gestito e animato dai giovani, nel quale il linguaggio cinematografico diventa il punto di partenza per affrontare alcune delle principali questioni sociali e culturali della contemporaneità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del bando Siete Presente. Giovani e associazionismo – Edizione 2026, promosso da Cesvot e finanziato da Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

La rassegna rappresenta il momento conclusivo di un percorso di formazione, partecipazione e sperimentazione culturale che mette al centro il protagonismo giovanile e il valore delle relazioni. L’obiettivo è superare una concezione passiva della fruizione cinematografica, coinvolgendo i giovani non soltanto come spettatori, ma come soggetti attivi nell’organizzazione, nella conduzione e nell’animazione degli incontri. In questa prospettiva, il riferimento alla cineterapia richiama la capacità del cinema di favorire l’espressione delle emozioni, il riconoscimento delle esperienze individuali e il confronto con gli altri, attraverso un approccio educativo e culturale orientato al benessere, all’ascolto e all’inclusione sociale. Un elemento particolarmente significativo del progetto è la collaborazione con l’équipe autismo dell’azienda Usl Toscana nord ovest, ente che ha dato il patrocinio all’intero progetto. Grazie a questa collaborazione, il percorso ha favorito il coinvolgimento attivo di giovani con disturbo dello spettro autistico, valorizzando le capacità, gli interessi e le possibilità di partecipazione all’interno di un’esperienza culturale condivisa con un gruppo di giovani provenienti dalla Consulta giovanile del Comune di San Romano in Garfagnana. Il cinema diventa così uno strumento per costruire relazioni, superare barriere e promuovere una comunità più attenta alle differenze e alle potenzialità di ciascuno.

Il programma si aprirà sabato 24 ottobre alle 16 con Fast (2025), documentario diretto da Stefano Cosimini insieme agli studenti della classe 3C dell’Isi Barga, su sceneggiatura di Francesco Tomei e prodotto da Artistic Soul – Loredana Commonara. Attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, il film affronta il tema del consumismo contemporaneo, con particolare attenzione alla fast fashion, al fast food, alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità individuale nelle scelte di consumo. All’incontro parteciperà il regista Stefano Cosimini, lo sceneggiatore Francesco Tomei e la professoressa Maria Elena Bertoli che dialogheranno con il pubblico sul percorso formativo e di ricerca/azione che ha portato alla realizzazione del documentario. Il documentario ha ottenuto la menzione speciale per il documentario breve al Clorofilla Film Festival 2025 di Legambiente e presso il Premio Agostini al Glocal Doc Festival 2025 di Varese 2025.

Sabato 7 novembre, sempre alle 16 sarà la volta di La terra degli streghi (2023), documentario realizzato dagli studenti della classe IV D dell’Isi Barga, con la regia di Stefano Cosimini, soggetto e sceneggiatura di Francesco Tomei e produzione Artistic Soul – Loredana Commonara. Un viaggio tra le tradizioni popolari, le leggende e le credenze della Garfagnana, che invita a riflettere sul rapporto tra memoria collettiva, identità territoriale e patrimonio culturale immateriale. La proiezione sarà accompagnata dagli interventi del regista Stefano Cosimini, del Prof. Oscar Guidi e da un rappresentante del Museo italiano dell’immaginario folcklorico, per approfondire il valore delle testimonianze orali e delle narrazioni popolari nella conservazione della memoria delle comunità. Il documentario è stato presentato in anteprima al Italy On Screen Festival di New York del 2023.

Sabato 14 novembre la rassegna proseguirà con La gita (2018), cortometraggio di finzione diretto da Salvatore Allocca e prodotto da Own Air S.r.l. con Teatri di Seta Aps Hamef Onlus e Mignon. Un’opera pluripremiata a livello nazionale e internazionale, che ha ottenuto i premi per la miglior regia e la miglior fotografia al concorso MigrArti della 75esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Gryphon Award per il miglior cortometraggio al Giffoni Film Festival 2019 e il premio per il miglior corto assoluto a Cortinametraggio 2019. Attraverso una storia che affronta le questioni dell’identità culturale, della cittadinanza e delle seconde generazioni, il film invita a interrogarsi sui meccanismi della discriminazione, sui pregiudizi e sul diritto all’appartenenza. Un’occasione per discutere di inclusione sociale e convivenza interculturale, con la partecipazione del regista Salvatore Allocca e dell’attrice Serena Lauro.

Sabato 21 novembre sarà presentato Topografia umana (2026), docu-drama diretto da Alessandro Rizzello, con una regia della parte teatrale a cura di Laura Martinelli, realizzato nell’ambito del progetto ArtMedia – Cinema e Scuola con gli studenti della classe 4B dell’Isi Barga e prodotto da Artistic Soul – Loredana Commonara. Il film esplora alcune delle fragilità che attraversano l’universo adolescenziale e giovanile, affrontando temi quali il body shaming, l’isolamento sociale, il fenomeno degli hikikomori, le difficoltà di comunicazione e il rapporto con la propria identità. Una riflessione sul bisogno di essere riconosciuti, ascoltati e accolti, che pone al centro l’accettazione di sé e il valore delle relazioni.

La rassegna si concluderà sabato 28 novembre con Free Words: A Poet from Gaza (2024), cortometraggio documentario tra Turchia e Palestina, diretto da Abdullah Harun İlhan e prodotto da Trt World International Investigative. Attraverso la testimonianza poetica, il film affronta i temi della libertà di espressione, della resistenza culturale, dei diritti umani e del ruolo dell’arte nei contesti di guerra e conflitto. Un racconto che restituisce alla parola e alla poesia la capacità di custodire memoria, identità e dignità umana anche nelle situazioni più drammatiche. Ospite dell’appuntamento conclusivo sarà il regista Abdullah Harun İlhan, per un confronto sul valore del linguaggio artistico come strumento di testimonianza e dialogo. Un’opera pluripremiata a livello internazionale, vincitrice del premio per il miglior poetry film all’Ó Bhéal Poetry Film Festival 2025 in Irlanda e dei premi per il miglior documentario breve unternazionale e del pubblico al Peloponnisos International Documentary Festival 2025 in Grecia. Il film ha inoltre ricevuto una menzione speciale della giuria all’Al Ard Film Festival 2026 di Cagliari.

La scelta del Teatro Officina Ripartenze, ospitato negli spazi della Stazione Villetta, assume un significato particolare all’interno del progetto. Recentemente restituito alla comunità come luogo di produzione culturale, incontro e sperimentazione, il teatro rappresenta un presidio per la partecipazione giovanile e la valorizzazione del territorio. Con Cinemiamoci, questo spazio rafforza la propria vocazione a diventare un punto di riferimento per iniziative capaci di mettere in relazione cultura, educazione, associazionismo e inclusione sociale, offrendo nuove opportunità di aggregazione in un contesto territoriale come quello della Garfagnana. L’iniziativa si realizza in collaborazione con il Comune di San Romano in Garfagnana e con le realtà territoriali coinvolte nel progetto, valorizzando il contributo delle associazioni e degli organismi di partecipazione giovanile. Al termine di ogni proiezione sono previste attività laboratoriali e momenti di confronto condotti direttamente dai giovani protagonisti del progetto, che accompagneranno il pubblico in un percorso partecipativo di riflessione, dialogo e rielaborazione creativa dei temi affrontati nei film, trasformando la visione cinematografica in un’esperienza collettiva di espressione e condivisione.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i giovani partecipanti, ai formatori, ai professionisti, alle associazioni, alle istituzioni e ai collaboratori che hanno contribuito con impegno, sensibilità e competenza alla costruzione di questo percorso.