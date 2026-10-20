Anche Mani Tese a Lucca Comics con un fumetto contro lo spreco del cibo

Protagonista della storia un simpatico procione che spiega a bambini e bambine che cosa si intende per spreco alimentare e come evitarlo

Anche Mani Tese sarà presente a Lucca Comics & Games, nella sezione Lucca Junior, con un proprio fumetto dal titolo Food reboot. Disegna una nuova vita per il cibo.

Protagonista della storia un simpatico procione che spiega a bambini e bambine che cosa si intende per spreco alimentare e come evitarlo attraverso soluzioni creative e alla portata di tutti. “Per Mani Tese si tratta di una nuova forma di linguaggio che grazie al disegno permette di rendere temi complessi più vicini, comprensibili e capaci di generare domande tra pubblici diversi, specialmente quelli più giovani”, racconta Valentina Ugo, responsabile della comunicazione di Mani Tese Ets.

Ogni giorno in Italia vengono buttati nei rifiuti 79,14 grammi di cibo pro capite. Allargando lo sguardo questo si traduce in cinque milioni di tonnellate di alimenti sprecati all’anno lungo l’intera filiera alimentare, per un valore economico complessivo di oltre 13 miliardi e mezzo di euro, di cui più della metà avviene tra le mura domestiche. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Waste Watcher International, la Generazione Z, nata tra il 1997 e il 2012, è quella più indietro sul tema degli sprechi, con 799 grammi di cibo buttati ogni settimana, principalmente a causa di una mal organizzazione.

Con il proprio lavoro nell’ambito del progetto Rebooting the food system, Mani Tese porta avanti diverse attività di sensibilizzazione per invitare la cittadinanza a interrogarsi sul modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo il cibo e sulle conseguenze che queste dinamiche hanno sulle comunità e sull’ambiente.

La presenza a Lucca rappresenta un’occasione per incontrare il pubblico e rendere comprensibili anche ai più giovani le connessioni che legano il cibo alla giustizia sociale e ambientale. Allo stand saranno presenti anche i due autori del fumetto: Simona Cordero, illustratrice e tatuatrice, già autrice di diversi albi illustrati per bambini; e Piergiorgio Idà Lojercio, sceneggiatore, fumettista e concept designer.

Oltre alla presentazione, saranno organizzati anche dei laboratori rivolti alle scuole e un’esposizione in miniatura del Cirque du Soleil, uno strumento interattivo che utilizza l’immaginario del circo per raccontare le criticità del sistema alimentare globale e l’importanza del suolo e della sua biodiversità.

Un aiuto concreto per comprendere le connessioni tra le proprie scelte quotidiane e le grandi sfide del Pianeta e capire come agire in modo alternativo.