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Giovani imprenditori crescono al Siidro Festival
L’iniziativa, rivolta in particolare a chi ha meno trent’anni ma aperta a tutti, è organizzata in collaborazione con Cna Lucca
Venerdì 23 ottobre, dalle 18 alle 22, Siidro Festival si conclude al Foro Boario con un appuntamento dedicato alla giovane imprenditoria lucchese. Siidro Open Circles infatti accoglie giovani imprenditori, professionisti e quanti valutano di avviare un’attività in proprio. L’iniziativa, rivolta in particolare a chi ha meno trent’anni ma aperta a tutti, è organizzata in collaborazione con Cna Lucca, che ne ha concesso il patrocinio.
Alle 17,30 sono previste l’accoglienza e la presentazione di Siidro e di Cna. Seguono un intervento dedicato all’imprenditoria giovanile e il momento centrale del programma, il networking guidato: i partecipanti sono accompagnati a conoscere chi fa impresa in settori diversi, dal digitale all’artigianato, dal commercio ai servizi, per un confronto su esperienze e problemi concreti.
Il punto di partenza è un tema trasversale: il contributo del digitale alla semplificazione del lavoro quotidiano, dagli adempimenti burocratici all’amministrazione, fino alla comunicazione. L’obiettivo è costruire una rete di relazioni fondata sulla conoscenza personale e sull’aiuto reciproco, senza finalità commerciali.
“Chi apre un’impresa a trent’anni passa molto tempo da solo davanti a problemi che qualcun altro ha già risolto – dichiara Fabrizio Ridolfi, founder e Ceo di Hastega – Open Circles serve a mettere queste persone nella stessa stanza e a farle parlare tra loro. In Cna abbiamo trovato un partner che conosce bene questa rete e vuole farla crescere”. Il Gruppo Cna Giovani Imprenditori, infatti, raccoglie gli imprenditori e professionisti under 40.
La sua missione è promuovere la cultura d’impresa, sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove startup, facilitare il ricambio generazionale e rappresentare le istanze dei giovani imprenditori presso le istituzioni e il tessuto economico locale.
L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria.