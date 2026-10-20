Giovani imprenditori crescono al Siidro Festival

Alle 17,30 sono previste l’accoglienza e la presentazione di Siidro e di Cna. Seguono un intervento dedicato all’imprenditoria giovanile e il momento centrale del programma, il networking guidato: i partecipanti son o accompagnati a conoscere chi fa impresa in settori diversi, dal digitale all’artigianato, dal commercio ai servizi, per un confronto su esperienze e problemi concreti.

Il punto di partenza è un tema trasversale: il contributo del digitale alla semplificazione del lavoro quotidiano, dagli adempimenti burocratici all’amministrazione, fino alla comunicazione. L’obiettivo è costruire una rete di relazioni fondata sulla conoscenza personale e sull’aiuto reciproco, senza finalità commerciali.

“Chi apre un’impresa a trent’anni passa molto tempo da solo davanti a problemi che qualcun altro ha già risolto – dichiara Fabrizio Ridolfi, founder e Ceo di Hastega – Open Circles serve a mettere queste persone nella stessa stanza e a farle parlare tra loro. In Cna abbiamo trovato un partner che conosce bene questa rete e vuole farla crescere”. Il Gruppo Cna Giovani Imprenditori, infatti, raccoglie gli imprenditori e professionisti under 40.

La sua missione è promuovere la cultura d’impresa, sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove startup, facilitare il ricambio generazionale e rappresentare le istanze dei giovani imprenditori presso le istituzioni e il tessuto economico locale.

L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria.