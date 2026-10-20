L'analisi|
Il fumetto è in salute grazie alle librerie indipendenti: è il settore editoriale con la crescita maggiore
Il dato sarà al centro dell’incontro dal titolo ‘Il mercato dei fumetti nel 2026, tra assestamento e crescita’ il primo giorno di Comics
Il mercato del fumetto registra un trend fortemente positivo nelle librerie indipendenti. Nei primi sei mesi del 2026, spinte dall’effetto del bonus biblioteche, le vendite di graphic novel e comic book in questo canale di distribuzione hanno fatto segnare un incremento a valore pari al 36%, raggiungendo quota 4 milioni di euro. Il fumetto si attesta così come il settore editoriale con la maggiore percentuale di crescita in assoluto.
Il dato relativo alle librerie indipendenti offre uno spaccato del quadro complessivo sul comparto, che sarà al centro dell’incontro dal titolo Il mercato dei fumetti nel 2026, tra assestamento e crescita, inserito nel programma culturale di Lucca Comics & Games 2026 per la giornata di apertura di mercoledì (28 ottobre).
L’appuntamento, promosso dalla commissione Comics e Graphic Novels dell’Associazione italiana editori (Aie) in collaborazione con la manifestazione lucchese, si terrà alle 16,30 a Palazzo Guinigi.
La sessione si aprirà con i saluti di Giovanni Russo, responsabile degli affari istituzionali di Lucca Crea, seguiti dalla presentazione della ricerca curata da Rachele Marziolo dell’ufficio studi di Aie, che fornirà un consuntivo sui dati di vendita, la produzione e la suddivisione nei vari sotto-generi relativi ai primi nove mesi dell’anno. La tavola rotonda successiva vedrà il confronto tra gli editori Claudio Curcio (Comicon Edizioni), Stefania Simonini (Panini Comics) e Giorgia Di Tolle (Mondadori), con il coordinamento del giornalista Luca Valtorta di