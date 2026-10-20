Il fumetto è in salute grazie alle librerie indipendenti: è il settore editoriale con la crescita maggiore

Il mercato del fumetto registra un trend fortemente positivo nelle librerie indipendenti. Nei primi sei mesi del 2026, spinte dall’effetto del bonus biblioteche, le vendite di graphic novel e comic book in questo canale di distribuzione hanno fatto segnare un incremento a valore pari al 36%, raggiungendo quota 4 milioni di euro. Il fumetto si attesta così come il settore editoriale con la maggiore percentuale di crescita in assoluto.