Il pianista Roberto Cominati in concerto al Giglio

Prosegue la stagione dei concerti dell’ associazione musicale lucchese . Il prossimo appuntamento sarà con il pianista Roberto Cominati ed è fissato per sabato (24 ottobre), alle 17,30, al teatro del Giglio Giacomo Puccini.

Il concerto è realizzato in collaborazione con Rotary Club Lucca, Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, Rotary Club Montecarlo – Piana di Lucca, Rotary Club Antiche Valli del Serchio, Rotary Club Vicopisano come evento di sensibilizzazione e sostegno al programma internazionale PolioPlus, mirato all’eradicazione della poliomielite .

Per il concerto di Lucca, Cominati presenta alcuni capolavori del Novecento francese e spagnolo, dalle atmosfere rarefatte e sperimentali dei Préludes (Libro 2) di Debussy, alla complessità vigorosa e virtuosistica di De Falla con la sua Fantasia Baetica. In programma anche alcune pagine di Turina, tratte da Danzas Gitanas op.55 e Danzas andaluzas op.8, un estratto da Iberia, capolavoro assoluto di Albéniz, per finire con la solarità e l’energia travolgente di Granados con Allegro de Concierto op.46.

Il 24 ottobre ricorre la Giornata mondiale della poliomielite. Nel 1985 il Rotary ha lanciato il programma PolioPlus per contrastare un virus allora presente in 125 paesi. Oggi, grazie a questo progetto, sono stati vaccinati più di tre miliardi di bambini in tutto il mondo e restano davvero pochi i paesi dove la malattia è ancora endemica. L’obiettivo di questo evento benefico è quindi quello di raccogliere fondi per contribuire alle vaccinazioni necessarie e debellare definitivamente la polio.