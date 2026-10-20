‘Il potere delle parole’, a casa Mandorla l’incontro con lo scrittore Michele Cecchini

Un’occasione, ad ingresso gratuito, per avvicinare tutti a una pratica, la scrittura, che dona benessere e che è spesso trascurata o poco praticata

Nato e cresciuto a Lucca, docente di materie letterarie in una scuola superiore di Livorno, dove vive, scrittore di romanzi e racconti letti in tutta Italia, Michele Cecchini è il prossimo ospite di Piano strada, rassegna di welfare culturale all’interno di casa Mandorla (via Elisa, 4). L’appuntamento è fissato per giovedì (22 ottobre), alle 18, per un incontro che richiama a dialogo tutti gli appassionati della scrittura e della lettura Il potere delle parole. La scrittura come forma di cura.

Cecchini dialogherà col giornalista e comunicatore sociale Giulio Sensi, collaboratore per la comunicazione della Fondazione per la coesione sociale e del Centro di ricerca Maria Eletta Martini. Ma sarà un dialogo con gli abitanti di casa Mandorla e il pubblico presente che prenderà le mosse dai libri di Cecchini per poi trasformarsi in una riflessione condivisa sul potere curativo delle parole scritte. Un’occasione per avvicinare tutti a una pratica, la scrittura, che dona benessere e che è spesso trascurata o poco praticata.