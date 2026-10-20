La politica ecclesiastica della Repubblica di Lucca raccontata in biblioteca

Una conferenza su La politica ecclesiastica della Repubblica di Lucca, città che fu tutt’altro che ubbidiente e sottomessa alla Santa Sede. Almeno secondo Daniele Edigati, professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all’Università degli studi di Bergamo. Venerdì 23 ottobre alle 17 lo racconterà alla Biblioteca Statale (Via Santa Maria Corteorlandini, 12) in un appuntamento che rientra nel calendario delle Celebrazioni per i 300 dall’elevazione di Lucca ad Arcidiocesi e organizzato con la collaborazione della Biblioteca, nella quale, per l’occasione verrà allestita anche un’esposizione di libri a tema.

La storiografia più recente ha di fatto superato la visione di Lucca come stato fedele e devoto alla Santa Sede, svelando la vera natura di una politica giurisdizionalista repubblicana molto decisa. La Repubblica di Lucca, a differenza dei grandi Stati moderni, non entrò mai in aperto e violento conflitto con la Santa Sede. Tuttavia, difese con fermezza la propria indipendenza e cercò di limitare l’ingerenza della Chiesa negli affari dello Stato.

Anche l’elevazione ad Arcidiocesi nel 1726 rispondeva a una precisa strategia politica: rafforzare il controllo dello Stato sul proprio territorio e difendersi dalle ingerenze dei Medici. Più tardi, nel 1804, Angelo Bossi raccolse queste pratiche e le riorganizzò, per difenderle dai cambiamenti introdotti dai giacobini che promuovevano un controllo dello Stato sulla Chiesa basato su principi fortemente laici. L’esperienza di Lucca, quindi, rappresenta una particolare forma di diplomazia e di difesa dell’autonomia statale, basata soprattutto sulla mediazione e sugli strumenti giuridici, piuttosto che sullo scontro aperto. Un sistema avanzato e, soprattutto, ideato a difesa dei propri cittadini, come spiegherà il professor Edigati.