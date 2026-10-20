L’intelligenza artificiale tra etica e scienza: la Croce Verde propone l’incontro ‘Umanesimo Digitale’

L’Intelligenza Artificiale si sta diffondendo in modo sfrenato nella vita quotidiana di ognuno. È per questo che la Croce Verde di Lucca ha organizzato un convegno per discutere i rischi, le conseguenze e i vantaggi di questa tecnologia. L’appuntamento è per sabato (24 ottobre) alle 9, nel Complesso monumentale di San Francesco, con l’incontro dal titolo Umanesimo digitale: Etica, Scienza e Societa nell’era dell’Intelligenza artificiale. L’evento è a ingresso libero, aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole secondarie di secondo grado.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e con il patrocinio del Comune di Lucca e ViviLucca Events, vedrà due ospiti d’eccezione, entrambi provenienti dall’Università di Pisa: Adriano Fabris, docente di Filosofia morale, e Vincenzo Ambriola, docente di Informatica. A moderare e condurre il dialogo Lisa Ciardi, giornalista de La Nazione di Firenze.

Per agevolare studenti e docenti e favorire l’organizzazione, per registrare le classi interessate si invita alla compilazione del questionario presente nella pagina dedicata all’evento sul sito. Per i docenti che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per 3 ore di formazione.

Il convegno è stato presentato questa mattina (20 ottobre) nella sede della Croce verde di Lucca, da Massimo Perna, vice presidente Croce Verde Lucca, e da Isabella Borella, Delegata alla Cultura della Croce Verde di Lucca.

“Da anni, ormai, la Croce Verde di Lucca è attiva nel settore culturale, attraverso l’organizzazione di convegni con ospiti di alto livello internazionale relativi ad argomenti di attualità – commenta Isabella Borella – Questo appuntamento ci permetterà di approfondire gli scenari aperti dall’avvento dell’Intelligenza artificiale: la sostituzione dell’uomo con la macchina nei processi produttivi e nel sistema di apprendimento; i quesiti etico-filosofici relativi ai limiti dell’applicazione dell’Ia, sollevati anche da Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas; il contesto geopolitico e lo scontro sul terreno della supremazia tecnologica. Questo e molto altro verrà trattato da due massimi esperti di Filosofia e Informatica, il prof. Fabris e il prof. Ambriola”.

“Ci auguriamo che la cittadinanza partecipi all’incontro – dice Massimo Perna – Spero le domande che verranno fatte siano riguardanti la quotidianità: i genitori, i nonni, la scuola sono loro che preparano le nuove generazioni e che devono metterle in guardia”.

Adriano Fabris è professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, dove insegna anche Etica della comunicazione. È Direttore del Centro di ricerche e di servizi sulla comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (Cico), nonché Presidente della Consulta Filosofica Italiana e Co-presidente dell’International Center of Studies on Contemporary Nihilism (www.nihilismocontemporaneo.org). Dirige la rivista Teoria. È uno dei conduttori di Ascolta si fa sera (Radio 1).

Vincenzo Ambriola è stato professore ordinario di Informatica nel Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa fino al 31 ottobre 2024. Dal 2020 al 2024 è stato Direttore del Dipartimento di Informatica. Autore di sei libri e più di settanta pubblicazioni scientifiche su riviste e conferenze internazionali, ha fatto parte del comitato editoriale delle riviste Journal on Advances in Software, Journal on Advances in Intelligenti Systems, Advances in Knowledge Communities and Social Networks. Ha vinto un Ibm Eclipse Innovation Award e un Ibm Faculty Award. Pubblica regolarmente sul quotidiano Avvenire e su Agenda Digitale.