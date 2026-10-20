L’organista Olimpio Medori alla chiesa di Santa Maria Assunta a Gragnano per la rassegna sugli organi di Puccini

Ancora un ricco fine settimana per Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa, la rassegna che celebra il legame tra Giacomo Puccini e il re degli strumenti.

Eccellenza dell’arte organistica italiana, Olimpio Medori sarà in concerto venerdì (23 ottobre) alle 21 alla chiesa di Santa Maria Assunta a Gragnano con musiche di Pasquini, Zipoli, Gherardeschi, Domenico Puccini e Giacomo Puccini: un repertorio incentrato su compositori toscani per uno strumento costruito nel 1867 da Nicomede Agati, perfetto per esaltare le sonorità dell’arte organaria del tempo, tra cui le composizioni di Giacomo Puccini.

Risale al 1613 ed è oggi considerato il più antico e prezioso organo di Pisa, quello della chiesa di Santa Maria del Carmine di Pisa, dove domenica (25 ottobre) alle 18,30 siederà Gabriele Giacomelli, organista di fama internazionale, attivo soprattutto in Europa e in America, oltre che ispettore onorario per la tutela e il restauro degli organi antichi della Soprintendenza di Firenze e Prato. Anche in questo caso il repertorio è stato pensato per valorizzare questo strumento storico, attraverso quattro secoli di musica. Giacomelli eseguirà, tra gli altri, una spiritosa Sonata di Pergolesi, una bellissima Ciaccona di Fischer, il celebre Andante dalla Sonata K 545 di Mozart (scritta per fortepiano ma che si adatta benissimo all’organo antico) e tre brani che Puccini compose quando era studente al Conservatorio di Milano, tra cui una brillante Sonata in re-sol maggiore, fra le sue pagine organistiche più importanti ed estese.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. La rassegna Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio di Comune di Lucca, Comune di Pisa, Centro Studi Giacomo Puccini, Rotary Club di Lucca, Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, Rotary Club Montecarlo-Piana di Lucca, Rotary Club Antiche Valli del Serchio e Rotary Club Viareggio Versilia. Direzione artistica Giuseppe Lanzetta, coordinamento artistico Gabriele Giacomelli. Programma e informazioni sul sito www.toscanaclassica.com.

Il recente ritrovamento di circa 60 brani organistici composti da Giacomo Puccini ha confermato quanto la sua attività di organista fosse in gioventù feconda di idee e di progetti, poi abbandonati per la carriera di operista. Del resto, la musica sacra e organistica era una tradizione radicata nella famiglia sin dai tempi di Giacomo Puccini, avo dell’operista, nato a Celle di Pescaglia nel 1712 e organista della Cattedrale di San Martino. Lucca e tutto il circondario erano (e continuano a essere) ricchi di strumenti di grande bellezza, i più antichi dei quali risalgono all’epoca rinascimentale, quando la città, con Domenico di Lorenzo, era una delle capitali italiane nella fabbricazione degli organi.