Lucca Comics, più di ottanta eventi in programma a tema cosplay: dalle sfilate ai contest sul palco

Sono ben sessante le community che collaborano con Lucca Comics & Games, più di ottanta gli eventi in programma dedicati al mondo cosplay per l’edizione del festival che si terrà da mercoledì (28 ottobre) a domenica 1 novembre.

Raduni, contest, parate, e poi giochi, concerti, premi, i cosplay si ritroveranno tra le strade e le piazze di Lucca, ma il Giardino degli Osservanti si conferma anche quest’anno il quartier generale.

Tornano gli spettacoli del palco nel Giardino degli Osservanti, dedicato all’arte cosplay, dove gli ospiti potranno esibirsi e raccontarsi e soprattutto incontrare il pubblico di fan e appassionati. Il Giardino degli Osservanti è il Community village per antonomasia, dove si ritrovano decine di espositori e associazioni italiane, con attività musicali e gli eventi on stage delle community cosplay Italiane. È il luogo in cui la musica incontra le community, con show a tema, animazione, giochi e mondi diversi, cosplay, steampunk, sigle, K-pop e contaminazioni. A condurre il programma on stage Letizia Cosplay. Al Giardino degli Osservanti appuntamento anche con i meet & great per conoscere alcuni tra i più importanti cosplay e performer a livello internazionale, come Taryn Cosplay e Leon Chiro.

Attesissimi anche quest’anno le parate e i raduni cosplay fra le strade di Lucca: dal corteo a tema Harry Potter a quello dedicato a Il Signore degli Anelli, l’immancabile universo di Star Wars e la zombie walk di Umbrella Italian Division. In occasione del reboot di Assassin’s Creed IV: Black Flag, tutta la community italiana organizzerà poi un importante evento a tema all’interno del quale è previsto un grande corteo. Tanti inoltre i raduni e le parate dedicate agli anniversari di quest’anno: si comincia venerdì 30 ottobre il grande raduno per i 20 anni di Fairy Tail di Hiro Mashima e il giorno successivo, sabato 31 ottobre, l’appuntamento è con il raduno e la parata a tema Dragon Ball per i 40 anni del celebre anime, e poi con la ciurma della Bink’s Family che come sempre coinvolgerà appassionati e curiosi con la parata a tema One Piece e infine, in onore dell’arrivo a Lucca del leggendario producer Yoshinori Kitase (ospite Square Enix), e celebrare a Lucca Comics & Games Final Fantasy VII, l’appuntamento è con il raduno di Final Fantasy Italian Cosplayers. Domenica 1 novembre grande parata di Avengers Infinity, a cui si aggregheranno tutti i personaggi Marvel per celebrare tutti insieme l’uscita di Avengers: Doomsday, nelle sale cinematografiche italiane da dicembre.

Ma i cosplay potevano non organizzare una parata speciale per i 60 anni di Lucca Comics & Games? L’appuntamento è venerdì 30 ottobre alle 16,30 con una grande, grandissima, parata che coinvolge tutte le community cosplay italiane per colorare le strade di Lucca festeggiando l’anniversario Diamond tutti insieme.

Tante altri eventi come la ‘parata dell’ incubo’ a tema mostri per i festeggiamenti dei 40 anni di Dylan Dog. Sergio Bonelli Editore, in collaborazione con Lucca Comics & Games, prosegue i festeggiamenti per i 40 anni di Dylan Dog, l’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi nel 1986, con una grande parata di mostri e zombie. La marcia, aperta al pubblico, partirà dall’auditorium del Suffragio al termine del Panel del 31 ottobre dedicato a Dylan Dog, che vedrà protagonisti Michele Masiero e Barbara Baraldi. Dopo aver attraversato le vie di Lucca la parata si concluderà davanti al PalaBonelli.

Sabato 31 ottobre è il giorno di Ecg – Extreme Cosplay Gathering, il contest cosplay internazionale dedicato ai professionisti del settore, in collaborazione con il Japan Expo di Parigi. I vincitori della selezione italiana che si tiene a Lucca Comics & Games voleranno infatti a Parigi per la finalissima, dove incontreranno i vincitori delle selezioni degli altri Paesi del mondo. L’arte dei cosplay trova il suo contest, tra progetti artigianali e originali e costumi rigorosamente hand-made e l’appuntamento è anche quest’anno all’Auditorium San Francesco. L’auditorium ospiterà il giorno dopo, domenica 1 novembre, il Lucca Cosplay Contest. Al via la gara, aperta a tutti, che dal 1998 segna un momento di grande divertimento rivolto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con l’arte cosplay. Tra le più diverse le categorie, tantissimi premi, dal miglior costume realizzato a quello più simpatico, chiunque può partecipare, dai più ai meno esperti e dai più grandi ai più piccoli.

Torna anche quest’anno la fantastica Lucca Cosplay Academy, una vera e propria scuola che permette ai suoi studenti di confrontarsi con i più esperti nel settore del cosplay. Preside della Hogwarts per giovani cosplayer si conferma anche quest’anno Gaia Giselle e anche quest’anno si terranno lezioni frontali e workshop per approfondire i tantissimi aspetti legati al tema, dalla confezione del costume alla storia del mondo cosplay, materiali, tecniche, ma anche curiosità e notizie dal mondo. L’appuntamento con i docenti – alcuni dei migliori cosmaker italiani, tra cui Ichigo Wigs Rancatore e Tetu Tetu per le lezioni sulla creazione delle parrucche, Nives Sela per approfondire l’importante momento del trucco, e la sartoria di Ginny Fantasy Lab – è tutte le mattine al San Francesco. Spazio anche ai panel dedicati alla sensibilizzazione su tematiche importanti, come il panel Cosplay is not consent: indossare un costume non dà a nessuno il diritto di toccare, fotografare né tantomeno molestare qualcuno.

Torna a Lucca il K-Contest: All Star, il primo contest nazionale italiano dedicato alla musica della Corea del Sud, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. Una competizione che vuole premiare la passione e l’impegno del pubblico italiano verso la cultura coreana, dalla danza, al canto, all’arte in genere. 4 solisti e 4 crew scelti da una giuria selezionata si sfideranno domenica 1 novembre: sarà possibile accedere alle selezioni tramite il Google Form che verrà pubblicato nelle storie e nella bio della pagina Instagram di KST una volta aperte le iscrizioni.

Non potevano mancare gli shooting fotografici professionali: Lucca Photo Cosplay, in collaborazione con la Fortezza del Cosplay, porterà i costumi più interessanti all’interno di location esclusive, come i palazzi storici di Lucca, per poter scattare foto indimenticabili e uniche.