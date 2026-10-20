Nuovo spazio per Foodmetti: gli eroi Marvel a tavola e chef Tomei diventa uno dei protagonisti

Foodmetti – Artisti delle Tavole, ormai meta imprescindibile per tutti gli appassionati di fumetto ed enogastronomia, torna tra i protagonisti di Lucca Comics & Games con una serie di appuntamenti esclusivi e una veste tutta nuova.

Questa quinta edizione di Foodmetti si terrà infatti allo Spazio delle Carrozze, in via Di Mezzo 15, una delle location più eleganti e suggestive di Lucca, ricavata dagli antichi lavaggi delle carrozze di fine Ottocento, oggi opportunamente restaurati.

La locandina di Foodmetti 2026, come da tradizione riprodotta anche sulla lattina di Birra Baladin by Foodmetti, è firmata da Sergio Gerasi, che ha tratteggiato per l’occasione una figura femminile sofisticata, caratterizzata dalla fusione di elementi botanici e strumenti legati all’arte della mixology, in un potentissimo e al contempo delicato bianco e nero. Sergio Gerasi sarà anche presente a Foodmetti per alcune signing session dedicate a Valentina è vera. Nell’anno di Valentina, che viene celebrata anche con una meravigliosa mostra a lei dedicata da Lucca Comics&Games, Sergio Gerasi ha deciso di portare a Foodmetti anche una stampa esclusiva in edizione limitata e numerata (/50) dedicata al rivoluzionario personaggio creato da Guido Crepax.

Ma quest’anno Foodmetti avrà infatti due locandine. La seconda, firmata da Peach Momoko, ha come protagonista il presidente, lo chef Cristiano Tomei. L’illustrazione è anche la cover di Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi, l’antologia Marvel che intreccia supereroi e gastronomia d’autore e che vede lo chef tra i suoi protagonisti.

E proprio il dialogo tra fumetto e cucina sarà al centro di alcuni degli appuntamenti più attesi di questa edizione. In collaborazione con Sake Company, Foodmetti ospiterà la presentazione di Art Sake Vol. 1 – Peach Momoko Junmai Daiginjo, un sake in edizione esclusiva per Lucca Comics & Games 2026, con etichetta disegnata dall’artista giapponese e disponibile in versione regular e variant azzurra, quest’ultima in edizione limitata e numerata.

Con Panini Comics si entrerà invece nell’universo Marvel grazie a Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi, con C.B. Cebulski, Cristiano Tomei, Marco Rizzo e Giuseppe Camuncoli. Un’occasione per scoprire l’antologia che porta la cucina d’autore tra le avventure dei supereroi, accompagnata da un cooking show dedicato alla preparazione (e all’assaggio!) dell’esclusivo Panino Primitivo.

Non mancherà uno spazio dedicato alla divulgazione sul benessere alimentare con la presentazione, in collaborazione con Mondadori, di Nulla è vietato, il libro di Tiziano Scarparo, vulcanico medico e nutrizionista, che propone un approccio graduale e concreto alla costruzione di abitudini più consapevoli.

Tornerà anche in questa edizione Alessi All Star, un appuntamento ormai collaudato realizzato con il marchio di design Alessi, durante il quale autori e autrici di fumetto si cimenteranno nella decorazione di un servizio di piattini e tazzine da caffè, che verranno poi vendute a scopo benefico.

Infine, in collaborazione con ItaliaSquisita, Foodmetti presenterà Spice Wars, una nuova comic series che mette al centro i grandi protagonisti della cucina italiana e internazionale. Il numero zero, interamente dedicato alla pizza e firmato da due leggendari autori Marvel, C.B. Cebulski e Giuseppe Camuncoli, trasforma i maestri del cibo negli eroi di un’avventura che intreccia cultura gastronomica e immaginario fumettistico.

La cucina

La cucina di Foodmetti torna saldamente nelle mani dello chef Cristiano Tomei, che durante tutti i giorni del festival proporrà un business lunch con alcuni dei suoi piatti iconici, composto da tre portate.

Grande cucina, tempi precisi (12,30 – 14) e soprattutto l’atmosfera ideale per incontrarsi, chiacchierare e fare sinergia lontano dalla confusione.

I posti sono molto limitati, solo 12, e la prenotazione obbligatoria. Per informazioni o prenotazioni il numero da contattare è 329.0843180.

Gli eventi

Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi: cooking show di presentazione con Cristiano Tomei

Mercoledì (28 ottobre) dalle 18 alle 20 Foodmetti ospiterà un evento speciale realizzato in collaborazione con Panini Comics per celebrare Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi, l’antologia Marvel che intreccia supereroi e gastronomia d’autore.

Protagonisti dell’appuntamento saranno C.B. Cebulski (Editor-in-Chief Marvel Comics), lo chef Cristiano Tomei, Marco Rizzo e Giuseppe Camuncoli. Ma il protagonista assoluto dell’evento sarà il Panino Primitivo, il piatto speciale che si trova all’interno della storia e che per l’occasione verrà realizzato live durante il cooking show di presentazione, con degustazione per tutti i presenti all’evento. A seguire il team di autori al completo e lo chef Tomei saranno disponibili per una sessione di firmacopie, riservata ai possessori del volume.

Presentato da Panini Comics in anteprima a Lucca Comics & Games 2026, il volume include L’imbuto del caos, storia scritta da Marco Rizzo e disegnata da Giuseppe Camuncoli (con chine di Roberto Poggi e colori di Mattia Iacono), in cui Cristiano Tomei e il suo ristorante L’Imbuto entrano nell’universo Marvel affiancando Iron Man e gli Avengers. Oltre alla cover regular disegnata da Peach Momoko, a Lucca Comics&Games sarà disponibile in esclusiva una seconda copertina inedita firmata da Gabriele Dell’Otto.

L’antologia Spider-Man: Meals to Astonish – Cucina Da Eroi raccoglie inoltre storie con Spider-Man, Electro e altri personaggi Marvel, tra cui Grandi portate, grandi responsabilità, con lo chef José Andrés, e Jeff’s Table, con la partecipazione dello chef Paul Carmichael. Il volume sarà disponibile in anteprima in fiera dal 28 ottobre e in libreria, fumetteria e su Panini.it dal 5 novembre.

Tiziano Scarparo, il medico, nutrizionista e divulgatore da 4 milioni di follower, a Foodmetti con il suo nuovo libro Nulla è vietato (Mondadori)

Giovedì 29 ottobre alle 18 Foodmetti, in collaborazione con Mondadori, ospiterà Tiziano Scarparo, medico e nutrizionista, per parlare di alimentazione e benessere a partire dal suo libro Nulla è vietato. Esperto di digiuno intermittente, Scarparo affianca all’attività clinica la ricerca scientifica e la divulgazione, seguita da una community di 4 milioni di persone sui social.

Nel libro propone un percorso di sette settimane basato su piccole abitudini da introdurre gradualmente nella vita quotidiana, superando la logica delle diete punitive e del «tutto o niente». Dall’ordine delle portate alla camminata quotidiana, dalla gestione della fame nervosa alla varietà alimentare, un metodo pratico per costruire un rapporto più consapevole con il cibo e favorire il benessere nel lungo periodo.

J.Rose e il gin di Valentina, pensiero stupendo. Una riflessione sul connubio tra arte, stile e distillazione con Cora Bonalumi, art director di J.Rose

Sempre giovedì 29 ottobre alle 11,30 Foodmetti ospiterà nelle sue sale anche Valentina, il rivoluzionario personaggio creato da Guido Crepax che è anche il protagonista della meravigliosa mostra a lei dedicata da Lucca Comics&Games. Grazie alla collaborazione con J.Rose, arriva a Lucca l’elegante London Gin prodotto dalla distilleria salentina che ha fatto del fumetto e dell’arte un suo marchio di fabbrica. Valentina e il tratto elegante di Guido Crepax sono immortalati sulle pregiate carte che avvolgono ogni bottiglia di gin J.Rose, raffinata e da collezione. Ma Valentina viene celebrata a Foodmetti anche da Sergio Gerasi, l’autore milanese che ha raccolto l’eredità di Crepax e che sarà protagonista di firmacopie dedicati ai volumi da lui firmati per Feltrinelli Comics, con stampe esclusive in omaggi per chi acquista.

Peach Momoko, Sake Company e Foodmetti presentano l’edizione esclusiva da collezione Art Sake Vol. 1 – Peach Momoko Junmai Daiginjo.

Venerdì 30 ottobre alle 17 Foodmetti ospiterà la presentazione di Art Sake Vol. 1 – Peach Momoko Junmai Daiginjo, il progetto nato dalla collaborazione con Sake Company che mette in dialogo arte contemporanea, cultura pop e tradizione giapponese. Ideato dal sake sommelier Alessandro Izzo, il progetto coinvolge per il disegno dell’etichetta l’artista Peach Momoko, due volte vincitrice del Premio Eisner, e Ninki-Ichi, sakagura giapponese della regione del Tohoku.

L’illustrazione originale di Peach Momoko è proposta in due versioni cromatiche: la Regular, rossa, e la Variant Lucca 2026, azzurra. Entrambe contengono lo stesso Junmai Daiginjo e offrono due interpretazioni della medesima opera. La Variant azzurra è disponibile in edizione limitata e numerata, sia nella versione non firmata sia in quella autografata dall’artista. Un pezzo da collezione destinato a rimanere unico: non sono previste ristampe, rendendo questa edizione un’occasione speciale per gli appassionati di Peach Momoko e per chi ama le contaminazioni tra fumetto, arte e cultura giapponese.

La presentazione sarà accompagnata da una degustazione, seguita da una sessione di firma delle bottiglie da parte dell’artista. Un’opportunità per incontrare da vicino una delle autrici più riconoscibili del fumetto contemporaneo e portare a casa un oggetto che unisce il valore dell’illustrazione originale all’esperienza del sake.

Come racconta Peach Momoko, “l’illustrazione nasce dal desiderio di esprimere l’eleganza, la semplicità e la profondità del sake,” combinando un tratto pulito con gli elementi distintivi del proprio immaginario.

Con Art Sake, la bottiglia diventa una superficie narrativa, da osservare e conservare, ma anche da aprire e condividere. Il progetto fa incontrare il linguaggio visivo di Peach Momoko e la cultura del sake del Tohoku in un’esperienza che unisce arte e convivialità, nel segno della contaminazione tra mondi diversi che caratterizza Foodmetti.

Presentazione del libro Tavole a tavola. Cibo e bevande nel mondo dei fumetti. Di e con Luca Fassina, partecipano all’evento Cristiano Tomei e Giuseppe Camuncoli

Sempre venerdì (30 ottobre) alle 11,30, Foodmetti ospiterà Luca Fassina per un incontro dedicato a Tavole a tavola. Cibo e bevande nel mondo dei fumetti, pubblicato da Oligo Editore. Insieme all’autore saranno presenti Cristiano Tomei e Giuseppe Camuncoli, intervistati durante la realizzazione del libro, per esplorare il legame tra gastronomia e fumetto. E quando Cristiano Tomei è nei paraggi di Foodmetti spesso spunta qualche gustosa sorpresa…

Attraverso tre secoli di storia, il saggio racconta come il cibo nel mondo a fumetti vada ben oltre il dettaglio decorativo, diventando uno strumento narrativo capace di definire i personaggi, riflettere le trasformazioni sociali e culturali e contribuire allo sviluppo delle storie. Dagli spinaci di Braccio di Ferro alla pizza delle Tartarughe Ninja, fino al ramen di Naruto, il volume intreccia analisi, interviste e ricette, raccontando il ruolo del cibo in una delle forme di cultura pop più amate.

Alessi All Star

Sempre venerdì 30 ottobre alle 14,30 torna il Live Painting di beneficenza in collaborazione con Alessi organizzato grazie alla preziosa collaborazione di Massimo Giacon, che quest’anno porterà a Lucca con Beccogiallo il suo nuovo libro Miti Minimi, disponibile anche alla Bottega Foodmetti.

Quest’anno a cimentarsi nella decorazione dal vivo di piatti e tazzine da caffè Alessi saranno: Fernando Proietti, autore Bonelli dal 2016, noto per i suoi lavori su Orfani, Il Confine, Tex, Zagor e Mr. No; Lorenzo Palloni, autore completo e sceneggiatore per il mercato italiano e francese, nonché fondatore del gruppo Mammaiuto; Carmine Di Giandomenico, autore cult che ha lavorato su personaggi come Spider-Man, Iron Man, Flash, Batman e Superman; Sergio Gerasi, autore per Sergio Bonelli Editore, noto per lavori su Dylan Dog, Eternity, Mercurio Loi e le nuove storie di Valentina, il personaggio di Guido Crepax; Margherita (La Tram) Tramutoli, scrittrice e illustratrice che ha collaborato con Feltrinelli, Linus e le edizioni Jacobin.

Un vero e proprio dream team al servizio del bene, visto che le opere saranno vendute all’asta e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

S.P.I.C.E. WARS: ItaliaSquisita e Foodmetti presentano la nuova comic series dedicata alla pizza

Sabato (31 ottobre) alle 11 Foodmetti ospiterà la presentazione di Spice Wars, la nuova comic series nata dalla collaborazione con ItaliaSquisita. Il numero zero, dedicato alla pizza e firmato da C.B. Cebulski e Giuseppe Camuncoli sarà presentato dagli autori insieme a Alessandro Massi e Carlo Spinelli, rispettivamente editore e coordinatore editoriale di ItaliaSquisita.

Durante l’incontro, lo chef Cristiano Tomei proporrà una degustazione dei suoi pazzi Gyoza alla pizza marinara

Al termine della presentazione gli autori saranno disponibili per una signing session.

Ambientata a New York nel 2026, la storia racconta la lotta di una società segreta contro una corporation che corrompe l’arte della cucina attraverso le sostanze chimiche inserite nelle pizze industriali. Protagonisti sono il pizzaiolo napoletano Enzo Coccia, Wylie Dufresne e Giorgia Caporuscio, eroi del cibo autentico chiamati a difendere la pizza tra tradizione, innovazione e interessi industriali. Il fumetto sarà acquistabile presso Foodmetti per tutta la durata di Lucca Comics & Games 2026.

Durante i cinque giorni di Lucca Comics & Games 2026, Foodmetti – Artisti delle Tavole ospiterà sessioni di firmacopie con autori e artisti del mondo del fumetto, offrendo al pubblico l’occasione di incontrarli