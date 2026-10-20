Puccini avrebbe usato l’intelligenza artificiale per le sue opere? Se ne parla al convegno Akeron

Puccini e l’intelligenza artificiale. Il Maestro lucchese per antonomasia, avrebbe utilizzato l’AI per agevolare la realizzazione e la messa in scena delle sue opere? A questa domanda ha risposto l’incontro “Giacomo Puccini e l’Intelligenza Artificiale”, all’interno del convegno della Akeron, “Re-evolution Tarko user day”, che si è tenuto oggi (20 ottobre) al complesso San Francesco.

Ad intervenire è stato il direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Luigi Viani, dopo aver aperto l’incontro con una breve intermezzo musicale sulle note del “Minuetto” di Boccherini.

“Giacomo Puccini era un grande estimatore di Boccherini, che oggi abbiamo omaggiato perché siamo nel Complesso di San Francesco dove è stato sepolto – dichiara Luigi Viani -. Quest’anno si festeggiano i 100 anni dalla prima di Turandot l’opera incompiuta del Maestro e siamo qui a farci questa domanda: se Puccini avesse avuto a disposizione l’intelligenza artificiale, l’avrebbe usata per comporre le sue opere o per metterle in scena?”

Secondo gli studiosi, il Maestro era molto dedito alle modernità e amava circondarsi delle tecnologie del mondo moderno. Aveva una macchina e fu uno delle prime persone a possedere un grammofono.

“ Puccini era un uomo innamorato della modernità – spiega Viani -. Questo si vede anche nella sua musica, vista come un anello di congiunzione tra musica classica e musica moderna. Tutti fischiettavano le arie pucciniane, la sua è stata una musica popolare, se si pensa che ‘La Fanciulla del west’ è considerata il primo musical della storia. L’Intelligenza artificiale avrebbe potuto fornirgli 100 varianti delle sue arie, lui ne avrebbe scartate 99. Forse l’avrebbe utilizzata per conoscere i mondi lontani che descriveva senza mai esserci stato. Quello sicuramente gli avrebbe consentito di accorciare i tempi, rispetto ad intervistare chi vi era stato”.

Puccini fece addirittura modificare un’ambulanza della Prima Guerra Mondiale per trasformarla in una Lancia per andare a caccia.

“Noi della Fondazione Giacomo Puccini crediamo che avrebbe utilizzato l’intelligenza artificiale a patto che questa rimanesse a servizio del teatro – conclude Viani -. La Fondazione accoglie volentieri nuovi strumenti per diffondere la cultura pucciniana, ma è importante proteggere il confine tra le sue opere e il loro plagio. Puccini non avrebbe avuto paura della macchina, ma avrebbe avuto paura di un teatro senza emozione e passione. Puccini è più futuro che passato chissà cosa avrebbe potuto comporre se avesse avuto a disposizione l’IA.”

Viani conclude il suo intervento con una domanda: “Oggi di Turandot, l’opera incompiuta del Maestro, esistono otto finali differenti. Toscanini quando eseguì la prima alla Scala si interruppe nel punto in cui si concluse il lavoro del Maestro. Adesso chiedo io a voi: Preferireste un finale plausibile generato da una macchina o il silenzio scelto di Toscanini”?

Il convegno di Akeron su: “L’evoluzione dell’AI agentica nei processi aziendali”

Nel corso del convegno tenuto da Akeroin è stato trattato l’impiego dell’intelligenza artificiale agentica nella gestione del business e delle commesse aziendali. Tra i temi centrali emersi durante le sessioni figura la transizione da sistemi informativi tradizionali ad architetture in cui l’AI interagisce direttamente nei flussi di lavoro, supportando l’esecuzione delle attività e i processi decisionali.

Come spiegato dai vertici dell’azienda durante la presentazione da Manuel Vellutini e Marco Pierallini Co-ceo di Akeron, l’obiettivo principale di questo approccio è: “aumentare la capacità produttiva, valorizzare le competenze delle persone e rendere disponibili risorse da reinvestire nella crescita”, superando l’idea che l’AI debba limitarsi a svolgere compiti meramente esecutivi.