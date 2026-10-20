Raffaele Donato trionfa nel concorso di poesia ‘Lucca Città di Carta’

La cerimonia ufficiale si è svolta domenica 18 ottobre in villa La Principessa , nell’ambito della rassegna culturale La Villa dei Libri. A conquistare la giuria, che ha dovuto selezionare più di 300 poesie pervenute da tutta Italia, è stata la profonda intensità lirica del testo L’Opera Del Caos .

Per Raffaele Donato si tratta di un felice e significativo ritorno nel territorio lucchese, dove aveva già riscosso grande apprezzamento con la presentazione di Fiori fra le macerie, il romanzo insignito del patrocinio del ministero della cultura e presentato tra gli eventi di Pistoia Capitale del Libro .

“Oggi – ha dichiarato Raffaele Donato a margine della premiazione – è una di quelle giornate che rimangono scolpite nel cuore. Ricevere questo premio nell’ambito di una rassegna così curata ed emozionante è un grande onore. Desidero rivolgere un profondo ringraziamento a tutta l’organizzazione, alla direttrice Romina Lombardi per la straordinaria passione e accoglienza, e a tutti i partner dell’iniziativa, tra Casa Inverse Edizioni, Studio Lombardi Comunicazione e il blog L’Ordinario. Un pensiero speciale va ai colleghi poeti e scrittori presenti e al pubblico, sempre più numeroso e caloroso, il cui affetto rappresenta il dono più prezioso per chi scrive”.