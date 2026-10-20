Il premio|
Raffaele Donato trionfa nel concorso di poesia ‘Lucca Città di Carta’
A conquistare la giuria, che ha dovuto selezionare più di 300 poesie pervenute da tutta Italia, è stata la profonda intensità lirica del testo ‘L’Opera Del Caos’
Raffaele Donato – calabrese di origine ma toscano d’adozione da tantissimi anni – si è aggiudicato il primo posto al premio di poesia promosso dall’associazione culturale Lucca Città di Carta aps.
La cerimonia ufficiale si è svolta domenica 18 ottobre in villa La Principessa, nell’ambito della rassegna culturale La Villa dei Libri. A conquistare la giuria, che ha dovuto selezionare più di 300 poesie pervenute da tutta Italia, è stata la profonda intensità lirica del testo L’Opera Del Caos.
Per Raffaele Donato si tratta di un felice e significativo ritorno nel territorio lucchese, dove aveva già riscosso grande apprezzamento con la presentazione di Fiori fra le macerie, il romanzo insignito del patrocinio del ministero della cultura e presentato tra gli eventi di Pistoia Capitale del Libro.
La vittoria conferisce all’autore l’opportunità di pubblicare una sua nuova raccolta inedita di poesie con la casa editrice Nps Edizioni, oltre a un soggiorno per quattro persone al Villaggio Orizzonte.
“Oggi – ha dichiarato Raffaele Donato a margine della premiazione – è una di quelle giornate che rimangono scolpite nel cuore. Ricevere questo premio nell’ambito di una rassegna così curata ed emozionante è un grande onore. Desidero rivolgere un profondo ringraziamento a tutta l’organizzazione, alla direttrice Romina Lombardi per la straordinaria passione e accoglienza, e a tutti i partner dell’iniziativa, tra Casa Inverse Edizioni, Studio Lombardi Comunicazione e il blog L’Ordinario. Un pensiero speciale va ai colleghi poeti e scrittori presenti e al pubblico, sempre più numeroso e caloroso, il cui affetto rappresenta il dono più prezioso per chi scrive”.