Teatro di Saltocchio, al via la rassegna di Anspi: primo appuntamento con la commedia ‘Tanto gentili e tanto oneste’

È pronta a partire al teatro del centro Sant’Andrea di Saltocchio la nona edizione della rassegna Anspi, dedicata al teatro amatoriale e organizzata dal Circolo Anspi Saltocchio in collaborazione con In Dolce Compagnia.

Il primo appuntamento sarà quello della compagnia teatrale Le Canzoniere di Carrara con la commedia Tanto gentili e tanto oneste. L’ingresso è libero.