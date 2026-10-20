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Teatro di Saltocchio, al via la rassegna di Anspi: primo appuntamento con la commedia ‘Tanto gentili e tanto oneste’
“Un divertente spettacolo che getta uno sguardo ironico, in chiave femminile, sui più famosi personaggi storici”, dicono gli organizzatori
È pronta a partire al teatro del centro Sant’Andrea di Saltocchio la nona edizione della rassegna Anspi, dedicata al teatro amatoriale e organizzata dal Circolo Anspi Saltocchio in collaborazione con In Dolce Compagnia.
Il primo appuntamento sarà quello della compagnia teatrale Le Canzoniere di Carrara con la commedia Tanto gentili e tanto oneste. L’ingresso è libero.
“Un divertente spettacolo – dicono gli organizzatori – che getta uno sguardo ironico, in chiave femminile, sui più famosi personaggi storici vissuti a cavallo tra Medioevo e Rinascimento. Accompagnati dalla penna di Monna Vanna e dal liuto di Monna Lisa nessuno sarà risparmiato”.