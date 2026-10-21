A Lucca Comics il dialogo islamico-cristiano con l’incontro ‘Eredi dei profeti. Quando un fumetto diventa dialogo’

Conferenza episcopale toscana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

Cultura e Spettacoli

A confronto Luisa Locorotondo, incaricata della Conferenza episcopale per l’ecumenismo e l’imam Yahya Pallavicini, vicepresidente Coreis

Si terrà giovedì 29 ottobre alle 10, nella sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca, l’incontro Eredi dei profeti. Quando un fumetto diventa dialogo, inserito nel programma ufficiale di Lucca Comics & Games, giunto alla 60esima edizione.

Una cristiana e un musulmano leggeranno insieme i volumi di 40 Sufi Comics, la casa editrice indiana con cui i fratelli Mohammed Ali e Arif Vakil raccontano a fumetti storie e insegnamenti della tradizione islamica, presentati per la prima volta in Italia.

A confronto Luisa Locorotondo, incaricata della Conferenza episcopale toscana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, e l’imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis).

“Creare spazi di dialogo reciproco, responsabile e inclusivo costituisce un concreto segno di distensione e di speranza”, afferma Locorotondo, che richiama “l’invito di Papa Leone XIV a privilegiare l’incontro e a costruire ponti anziché muri”.