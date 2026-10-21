Arte, simboli e spiritualità: se ne parla al Grand Hotel Guinigi

Il rapporto tra espressione artistica, spiritualità e benessere sarà al centro dell’incontro L’arte come forma olistica di benessere, in programma sabato (24 ottobre) alle 18 nella sala Nottolini del Grand Hotel Guinigi, in via Romana 1247. L’appuntamento è a ingresso libero.

A confrontarsi saranno Miriam Cappelletti, maestra d’arte, e Mariangela Bartoloni, artista e operatrice olistica, le cui opere sono attualmente esposte nell’albergo nella mostra L’invisibile si racconta. Durante l’incontro Bartoloni presenterà per la prima volta al pubblico anche una collezione di gioielli.

Il dibattito approfondirà il significato della creazione artistica come strumento di espressione personale e ricerca interiore. Tra i temi proposti figurano il simbolismo delle forme geometriche, i cerchi nel grano e i riferimenti ad angeli e altre entità spirituali presenti nel percorso dell’artista. Questi argomenti saranno affrontati nella prospettiva artistica e olistica delle relatrici.

Al termine, Bartoloni accompagnerà i partecipanti in una visita guidata alla propria esposizione.