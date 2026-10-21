Cala il sipario sulla prima edizione di GenerAzioni, Pisano: “Un ponte fra cultura, educazione e palcoscenico”

Si è chiusa venerdì scorso (16 ottobre), al foro boario, la prima edizione di GenerAzioni, la rassegna di teatro-educazione promossa dal Comune di Lucca – in collaborazione fra gli assessorati alla cultura, all’istruzione e alle politiche giovanili – con il contributo determinante di Fondazione Toscana spettacolo, che ha messo al centro il mondo della scuola, i giovani e la forza formativa delle arti sceniche. Realizzata per valorizzare lo sguardo e la voce delle nuove generazioni, la manifestazione ha trasformato il foro boario in uno spazio condiviso di sperimentazione e crescita. Sotto la direzione artistica e formativa di Miriam Iacopi (compagnia Teatro giovani e associazione Guarnieri) e Francesco Tomei (Venti d’Arte), l’evento ha offerto ai giovani studenti coinvolti l’opportunità di vivere il teatro non solo come spettatori, ma come protagonisti attivi, cimentandosi in prima persona insieme ai propri coetanei.

“Si è trattato di costruire un ponte tra cultura, educazione e palcoscenico. L’obiettivo centrato da GenerAzioni – dichiara l’assessora alla cultura, Mia Pisano – è stato quello di dimostrare come il linguaggio teatrale possa integrarsi nei percorsi formativi, configurandosi come uno strumento chiave per l’inclusione, l’espressione emotiva e lo sviluppo del pensiero critico nei ragazzi”.

La partecipazione delle scuole è stata notevole e ha visto la presenza di oltre 100 ragazzi ogni giorno coinvolti con le loro insegnanti in laboratori e momenti formativi. Significativo l’evento di formazione realizzato da Indire e Fondazione Toscana spettacolo che ha visto la presenza di 50 insegnanti dei vari istituti comprensivi lucchesi. Da segnalare infine il coinvolgimento degli istituti culturali: fra loro, Cataldo Russo per il Teatro del Giglio Puccini, Isabella Tobino della Fondazione Tobino e Luigi Viani della Fondazione Giacomo Puccini, oltre al carrista Matteo Raciti, Beatrice Milianti- neuropsichiatra infantile, Alessia Bertocchini- chirurgo pediatrico, Giulia Verdigli- psicologa e Alessandro Trigetti- psicologo.