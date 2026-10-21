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Carlos Santana al Lucca Summer Festival
La terza partecipazione alla rassegna cade nell’anno del trentennale
Carlos Santana sarà all’edizione del trentennale del Lucca Summer Festival. Il 18 luglio 2027 il leggendario chitarrista salirà sul palco delle Mura Storiche, portando a Lucca il suono inconfondibile della sua chitarra e un repertorio che ha segnato la storia della musica.
Il concerto è una delle tappe del Planet of Free Will Global Tour 2027 e questa sarà la terza partecipazione di Santana al festival. Da più di 50 anni Carlos Santana ha fatto dell’incontro fra culture e linguaggi musicali la propria cifra artistica. Da Abraxas a Supernatural, la sua chitarra è diventata una voce universale, capace di attraversare generazioni e confini.
Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e insignito del Kennedy Center Honors, Santana ha ricevuto anche il Century Award e il Latin Music Lifetime Achievement Award di Billboard. Nel 2026, la Recording Academy gli ha conferito il Lifetime Achievement Award per il suo contributo fondamentale alla musica attraverso una sintesi unica di sonorità latine, blues e jazz.