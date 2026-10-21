Carlos Santana al Lucca Summer Festival

Carlos Santana sarà all’edizione del trentennale del Lucca Summer Festival. Il 18 luglio 2027 il leggendario chitarrista salirà sul palco delle Mura Storiche, portando a Lucca il suono inconfondibile della sua chitarra e un repertorio che ha segnato la storia della musica.

Il concerto è una delle tappe del Planet of Free Will Global Tour 2027 e questa sarà la terza partecipazione di Santana al festival. Da più di 50 anni Carlos Santana ha fatto dell’incontro fra culture e linguaggi musicali la propria cifra artistica. Da Abraxas a Supernatural, la sua chitarra è diventata una voce universale, capace di attraversare generazioni e confini.