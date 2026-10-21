Con ‘L’altro Accademico’ due appuntamenti per ampliare l’offerta culturale per il territorio

Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione, portando sul palcoscenico nuovi linguaggi artistici.

Il Teatro Accademico di Bagni di Lucca si prepara a vivere una nuova stagione di emozioni, musica e spettacolo con L’Altro Accademico: una rassegna che nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale del territorio, avvicinare nuove generazioni al teatro e proporre forme di intrattenimento contemporanee: dalla musica dal vivo alla stand-up comedy, fino ai monologhi e agli spettacoli capaci di unire cultura, emozione e divertimento.

La rassegna, ideata e prodotta dalla Epic Fun di Fabio Belli in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca, è stata concepita con la volontà di valorizzare uno degli spazi culturali più importanti del territorio e renderlo sempre più un punto di riferimento per pubblici differenti.

L’amministrazione comunale ha scelto di investire in questa collaborazione, sostenendo due appuntamenti che rappresentano un’occasione per aprire le porte del Teatro Accademico a un pubblico nuovo e sempre più ampio. “Crediamo fortemente nel valore del nostro teatro e nella necessità di renderlo uno spazio culturale sempre più vivo, aperto e capace di parlare a tutte le generazioni – dichiara l’assessora alle manifestazioni Priscilla Valentino –. Con questa nuova collaborazione vogliamo offrire un’opportunità in più per avvicinare le persone al palcoscenico, soprattutto chi non è abituato a frequentare il teatro o non ha ancora avuto occasione di scoprirne la bellezza”.

“Viviamo in un mondo – sottolinea l’assessora – in cui gran parte delle nostre esperienze passa attraverso uno schermo. Il teatro, invece, ci restituisce qualcosa di prezioso: la possibilità di emozionarci dal vivo, di condividere un momento, di incontrarci davvero. Il teatro racconta la realtà, dà voce alle emozioni e crea legami. È un luogo in cui si ride, si riflette, ci si riconosce nelle storie degli altri. Con L’Altro Accademico vogliamo dimostrare che il teatro può essere tante cose, che può accogliere linguaggi diversi e coinvolgere pubblici differenti. La nostra ambizione è che sempre più persone, soprattutto giovani, possano varcare le porte del Teatro Accademico, magari per la prima volta, e scoprire il piacere di tornarci”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche l’assessora al turismo Maria Barsellotti: “Il Teatro Accademico – spiega – rappresenta uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale di Bagni di Lucca e costituisce anche un’importante risorsa per la promozione turistica del nostro territorio. Ampliare la proposta degli spettacoli significa offrire nuove occasioni per conoscere Bagni di Lucca, attirando visitatori anche da fuori Comune e contribuendo a rendere il nostro paese una destinazione viva e attrattiva durante tutto l’anno”. “Cultura e turismo – conclude l’assessore – sono profondamente legati: ogni evento è un’opportunità per far scoprire non soltanto la bellezza del nostro teatro, ma anche la storia, le attività e le eccellenze che caratterizzano Bagni di Lucca. Questa nuova rassegna si inserisce proprio nella volontà di valorizzare il territorio attraverso esperienze capaci di unire spettacolo, accoglienza e scoperta”.

Il programma

Venerdì 4 dicembre alle 21 c’è De Andrè – La Storia. Trent’anni di Anime Salve. Una serata speciale che segna l’anteprima nazionale e la prima data del tour, dedicato a uno dei capitoli più significativi della produzione artistica di Fabrizio De André. Un viaggio musicale ed emozionale attraverso le atmosfere, le parole e le suggestioni di Anime Salve, a trent’anni dalla sua pubblicazione. Un appuntamento che celebra la forza senza tempo della musica e della poesia di uno dei più grandi cantautori italiani.

Domenica 13 dicembre alle 18 il nuovo spettacolo Gli sfoghi del Rossi. Samuele Rossi arriva sul palco del Teatro Accademico con il suo nuovo spettacolo, portando tutta la sua ironia, la sua energia e uno stile diretto e coinvolgente. Un appuntamento all’insegna della comicità e dell’intrattenimento, capace di raccontare con leggerezza e sarcasmo situazioni, contraddizioni e piccoli grandi paradossi della vita quotidiana.

Due spettacoli molto diversi tra loro, ma accomunati dalla volontà di offrire al pubblico nuove occasioni per vivere il Teatro Accademico, riscoprendolo non soltanto come luogo di spettacolo, ma anche come spazio di incontro, condivisione e partecipazione culturale.