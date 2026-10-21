Da Lucca a Londra, il viaggio in musica di Geminiani e Barsanti risuona in Sant’Alessandro

Cultura e Spettacoli

Due compositori lucchesi, un viaggio verso Londra e la musica come lingua capace di attraversare i confini. Lucca Genius Loci 2026 ripercorre le vicende artistiche di Francesco Xaverio Geminiani e Francesco Barsanti con il concerto Da Lucca a Londra: Geminiani e Barsanti, in programma venerdì (23 ottobre) alle 19 nella chiesa di Sant’Alessandro.

Protagonista sarà l’Ensemble Concentus Lucensis, formato da Antonio Barsanti al flauto traversiere, Linda Severi al flauto dritto e all’oboe barocco, Gino Carignani al violoncello e Francesca Mascolo al clavicembalo.

Il programma prende le mosse dal 1714, quando Geminiani e Barsanti partirono alla volta di Londra. La capitale inglese, vivace e aperta alle novità provenienti dal continente, offrì ai due musicisti un terreno fertile per far conoscere la propria arte. Le loro vicende si inseriscono nella storia dei tanti lucchesi che portarono competenze e talenti fuori dall’Italia, alimentando una presenza radicata da secoli nelle città europee.

Alle composizioni di Geminiani e Barsanti si intrecceranno quelle di un altro musicista lucchese che costruì all’estero il proprio percorso: Pietro Giannotti. Nato presumibilmente intorno alla fine del Seicento, si trasferì a Parigi, dove fu attivo come compositore e violinista e nel 1739 entrò come contrabbassista all’Académie Royale de Musique. Il concerto allargherà così lo sguardo dalla capitale britannica a quella francese, seguendo le tracce di una tradizione musicale lucchese capace di affermarsi oltre i confini italiani.

L’appuntamento rientra nell’edizione 2026 di Lucca Genius Loci. Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ringrazia per il sostegno il Comune di Lucca, il Ministero della cultura, la Regione Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e gli sponsor e mecenati che ne accompagnano l’attività.