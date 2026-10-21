Dalla cybersecurity al cartario: la ricerca Imt entra in azienda con cinque incontri al Polo Tecnologico

Proteggere gli impianti dagli attacchi informatici, sviluppare imballaggi sostenibili, migliorare le prestazioni delle imbarcazioni e digitalizzare i processi aziendali. Sono alcune delle sfide al centro di Imt Business Case, il ciclo di cinque incontri gratuiti rivolto agli imprenditori delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, in programma dal 5 novembre al 3 dicembre al Polo Tecnologico Lucchese.

A promuoverlo sono la Scuola Imt Alti Studi Lucca, la Camera di Commercio della Toscana nord-ovest e la Fondazione Lit, con l’obiettivo di avvicinare la ricerca alle esigenze delle aziende attraverso casi di studio e applicazioni concrete. L’iniziativa rientra in Innova scuola d’impresa, il programma della Camera di Commercio realizzato in collaborazione con Imt e il Polo Tecnologico Lucchese.

“Lo scenario economico di oggi – osserva Sibilla Di Guida, professoressa di economia alla Scuola Imt e delegata alla Terza Missione – è sempre più plasmato dai cambiamenti tecnologici e dai continui aggiornamenti organizzativi che ne derivano: per questo l’innovazione è ormai un imperativo per tutte le aziende. In questo scenario, il trasferimento tecnologico può e deve avere un ruolo fondamentale nel sostenere l’aggiornamento delle competenze e, quindi, la competitività delle aziende. Con questo ciclo di incontri diamo concretezza a questo obiettivo, convinti che la nostra ricerca debba contribuire a generare valore per tutte le imprese e, in particolare, per quelle del nostro territorio”.

“Il Polo Tecnologico Lucchese – commenta il presidente di Fondazione Lit, Marco Magnani – è nato per essere il braccio operativo di queste dinamiche: non un semplice contenitore di eventi, ma una piattaforma dove le imprese possono toccare con mano le applicazioni più avanzate. Come Fondazione Lit lavoriamo per abbattere la distanza tra le tecnologie emergenti e le realtà produttive, offrendo spazi e supporto per gli imprenditori”.

Il primo appuntamento, giovedì 5 novembre, sarà dedicato alla sicurezza delle infrastrutture digitali. A guidarlo sarà Gabriele Costa, professore di informatica dell’unità di ricerca SySma di Imt. Si parlerà delle vulnerabilità dei sistemi di controllo industriale, delle conseguenze delle minacce informatiche sulla produzione e dell’impiego dei digital twin, i gemelli digitali, nella preparazione contro i rischi cyber.

Il 12 novembre l’attenzione si sposterà sul cartario e sul packaging ecosostenibile, un tema che interessa da vicino il tessuto produttivo lucchese. Marco Paggi, professore e direttore dell’unità di ricerca Musam, presenterà due casi di studio basati su metodologie sperimentali avanzate, per approfondire come le aziende possano rispondere alla crescente domanda di materiali sostenibili.

Alla nautica sarà dedicato l’incontro del 19 novembre, con Andrea Mola, professore dell’unità Musam. Al centro della lezione ci sarà un programma per simulare il flusso dell’acqua intorno ai foils, le appendici che consentono alle barche a vela da competizione di sollevarsi sopra la superficie. Il caso di studio permetterà di approfondire il contributo della simulazione fluidodinamica alla progettazione di imbarcazioni ad alte prestazioni.

Il 26 novembre toccherà a Giacomo Marzi e Silvia Tedeschi, ricercatori dell’unità Axes, affrontare la riorganizzazione dei processi aziendali e la digitalizzazione dei flussi informativi. L’incontro esaminerà i collegamenti tra logistica, produzione e gestione operativa, fino all’introduzione di nuovi sistemi gestionali e alla loro adozione da parte di chi li utilizza ogni giorno.

A chiudere il ciclo, giovedì 3 dicembre, sarà l’appuntamento sull’innovazione digitale in ambito sanitario. Massimo Riccaboni, professore e direttore dell’unità Axes, illustrerà i risultati del progetto europeo Mammoscreen, caso di studio di Imt sull’impiego di tecnologie minimamente invasive associate all’intelligenza artificiale per la diagnosi del tumore al seno.