Il collettivo Kinkaleri alla Tenuta Dello Scompiglio: in scena la danza dell’unicità

Sdod, Kinkaleri. Ph Monia Pavoni

L’esplorazione dell’unicità dell’individuo attraverso il linguaggio del corpo e la dimensione dell’incontro. È questo il tema del lavoro coreografico per quattro performer Some dances on dickfaces del collettivo Kinkaleri che andrà in scena sabato (24 ottobre) alle 19,30, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione dell’Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta da Cecilia Bertoni, focalizzata sulle arti visive e performative e sui linguaggi del contemporaneo.

Ispirato al Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch, lo spettacolo compone un inno fuori dal tempo, una scommessa, una ricerca e un incontro con i corpi degli altri, portatori di ricchezza e meraviglia nella loro unicità. Lo studio del trittico del pittore fiammingo diventa un safari popolato da creature viventi e immaginarie, nell’accoglienza di un Eden non più perduto nella colpa, ma danzante nell’ebbrezza di un’esperienza che unisce dimensione individuale e collettiva.

La partitura coreografica diventa un modo per ribadire che ad ogni corpo deve essere concesso l’accesso al desiderio da condividere, che ognuno è simultaneamente l’altro, che ogni creatura nella sua unicità ha il diritto di esistere per la sua natura, coltivando il rispetto, la relazione, la cura, la bellezza di ogni forma generata dal contatto delle forme del vivente.

Il progetto è ideato e realizzato da Kinkaleri, gruppo attualmente composto da Massimo Conti, Marco Mazzoni e Gina Monaco, con la collaborazione di Samira Cogliandro, Marco Fichera, Matteo Marongiu e Stefania Menestrina. L’organizzazione e la promozione sono curate da Lucia Guida e Serena Trinchero, mentre la produzione è firmata KLm per il biennio 2025-2026. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Centro di Produzione della Danza CANGO di Firenze e con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.

“Lo spettacolointende prendersi il corpo tra le mani e lanciarlo verso il mondo che va in rovina – dichiarano gli interpreti -. Impotenti e assuefatti nella catastrofe ci rivolgiamo al corpo come unica occasione di potere. Potere di fare e di non fare. Potere di danzare come fosse una danza della pioggia inarcando ancora il bacino verso il piacere e il desiderio come unica forma salvifica in un deserto. Una pioggia in un campo profughi in Africa. Un rito, una magia, come cercare quello che si è sempre cercato e mai trovato“.