Il Puccini Chamber Opera Festival porta in scena la lirica del presente

Venerdì in San Girolamo “Blackout”, vincitrice del concorso internazionale 2026, e le opere di Girolamo Deraco e Diego Sánchez Haase

Tre opere da camera, tra ricerca musicale, spiritualità e memoria storica, arrivano al Teatro di San Girolamo dopo il debutto in Paraguay. Venerdì (23 ottobre), alle 18, il Puccini Chamber Opera Festival torna a Lucca con una serata dedicata alla lirica contemporanea, organizzata da Puccini-Iocal, l’International opera composition academy Lucca, in collaborazione con il Teatro del Giglio Giacomo Puccini. L’ingresso costa 5 euro.

Ad aprire il programma sarà Blackout, con musica e libretto di Andrea Tinacci, vincitore del primo premio al Puccini International chamber opera composition competition 2026. Scritta per tenore, attore recitante, violino, violoncello e pianoforte, l’opera si è aggiudicata l’edizione del concorso dedicata al centenario di Turandot, rappresentata per la prima volta nel 1926.

“Il programma costruisce un percorso nel quale ogni lavoro conserva la propria identità, ma contribuisce a una riflessione comune sul nostro tempo. Portare queste opere sul palcoscenico significa offrire al pubblico un’esperienza lirica viva, capace di interrogare e sorprendere. Che è la missione di Puccini-Iolal”, spiegano Girolamo Deraco e Alessandro J. Bianchi, rispettivamente presidente e direttore esecutivo dell’accademia.

Il secondo lavoro in cartellone è Nubes sunt pulchcrae, mysterium per soprano, attore, supporti elettronici preregistrati e pianoforte, composto da Girolamo Deraco su libretto di Alessandro J. Bianchi. L’opera si inserisce nel percorso di riflessione sugli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e sulla sua eredità spirituale.

La serata si chiuderà con Gastón Gadin – Monólogo de un fusilado, del compositore paraguayano Diego Sánchez Haase, su libretto di Pedro Parédez Argüello: un’opera macabra articolata in dieci microquadri, che porta sul palcoscenico lucchese una proposta della scena musicale sudamericana.

A interpretare i tre lavori saranno la soprano Chiara Ramello, il tenore Carlos Lezcano, il baritono Andreas Garivalis e l’attore Alessandro J. Bianchi. La parte strumentale sarà affidata a Sara Lobo Martinez al violino, Arion Daçi al violoncello e Petr Yanchuk al pianoforte. Sul podio Diego Sánchez Haase, mentre la regia è firmata da Bianchi e Deraco.

Le tre opere sono state presentate in prima assoluta al Festival Internacional Caminos de la Ópera Lírica di Asunción, in Paraguay. Dopo l’appuntamento di Lucca, il percorso si concluderà il 31 ottobre al Cielo Opera Festival di Palmi.