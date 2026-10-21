Libri e caffè il sabato mattina: a Lucca torna il rito di ‘Storie da Bar’

Torna a Lucca il rito del sabato mattina tra profumo di caffè e passione per la lettura. Sabato (24 ottobre), alle 10,30, il Cinnamon & Stories Cafe di via Gaetano Luporini 144 ospiterà il secondo appuntamento con Storie da Bar, l’iniziativa curata dal Circolo dei Lettori di Lucca per scoprire i libri e i loro retroscena in un’atmosfera informale.

Storie da Bar nasce da un’idea semplice: ogni libro ha una storia che non si legge in copertina. A volte è una vicenda editoriale, come accadde a Lolita di Vladimir Nabokov, rifiutato da una serie di editori prima di essere pubblicato a Parigi nel 1955. Altre volte è la storia dell’autore, come per Maikan, che Michel Jean ha scritto a partire dai racconti dei cugini di sua madre, testimoni del genocidio culturale subito dal popolo innu.

E poi c’è la storia del lettore: i libri della vita, arrivati in un momento preciso e rimasti con noi. Agli incontri del Circolo non ci sono relatori né schede di lettura: chi vuole porta un libro e ne racconta la storia, davanti a un caffè. L’incontro è aperto a tutti e gratuito; le consumazioni sono a carico dei partecipanti.