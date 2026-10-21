Lucca Comics fa lievitare i prezzi degli alloggi: una doppia in hotel triplica, costa 4 volte in più un appartamento

Sono i dati di Maiora Solutions, che ha analizzato le ultime disponibilità delle strutture ricettive in città e nei comuni limitrofi

Una camera doppia in hotel durante Lucca Comics costa, a notte e in media, 323 euro, mentre si spendono solo 90 euro per il weekend successivo: più del triplo. Analizzando gli annunci di appartamenti, case e ville poi si scopre che due persone spendono mediamente 438 euro per notte durante l’evento: il quadruplo rispetto alla settimana successiva quando il prezzo medio è di 107 euro.

Sono i dati di Maiora Solutions, società specializzata nello sviluppo di soluzioni di AI, business analytics e revenue management, che ha analizzato i prezzi medi in hotel e in appartamento durante i giorni del Lucca Comics & Games. A una settimana dall’inizio dell’evento, gran parte delle strutture ricettive sono già occupate: l’indagine ha quindi analizzato le ultime disponibilità delle strutture ricettive in città e nei comuni limitrofi, confrontando i prezzi con il weekend successivo al Lucca Comics.

I risultati dicono che il prezzo di una doppia in hotel triplica durante l’evento, mentre il costo di un appartamento può costare 4 volte tanto rispetto a un normale fine settimana a Lucca. L’analisi è stata condotta con i sistemi di AI di Maiora Solutions, che hanno monitorato 140 annunci pubblicati dalle piattaforme Booking.com e Airbnb.com: si tratta di soggiorni di 2 notti per 2 persone in Hotel (3 e 4 stelle) e appartamenti, i cui prezzi sono stati poi confrontati con quelli proposti, dalle stesse 140 strutture, per il weekend del 6-8 novembre.