Lucca Movie grandi firme: non solo Percy Jackson per i cinque giorni di appuntamenti

Attori, anteprime e trailer con le più grandi case di produzione e distribuzione. Alla vigilia dell’evento un documentario sulla Rai

Cinema, serie tv animazione e grandi universi dell’immaginario contemporaneo tornano protagonisti dell’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di Qmi, che nell’anno del 60esimo anniversario della manifestazione porta in città un programma di anteprime, incontri con ospiti italiani e internazionali, panel e proiezioni speciali. Un’offerta che ancora una volta supera i confini delle sale cinematografiche e si diffonde tra piazze, padiglioni e spazi del centro storico.

Disney+ torna a Lucca con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, che sarà protagonista del 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games portando per la prima volta al festival gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz. Il cast artistico e tecnico parteciperà a un panel dedicato durante il quale verranno mostrate in anteprima clip inedite dell’attesissima terza stagione della serie, che debutterà il 20 novembre in esclusiva su Disney+.

Sky porta a Lucca Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original di Sydney Sibilia, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 9 ottobre. Dopo Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto riparte dal 1993, l’anno del secondo album degli 883. Il 30 ottobre saranno a Lucca il creatore e regista della serie Sydney Sibilia insieme ai due protagonisti, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, per incontrare il pubblico in occasione della proiezione in anteprima del quinto episodio della nuova stagione. L’universo degli 883 avrà inoltre una propria casa nel centro della città, con uno spazio Sky dedicato in piazza San Francesco.

Warner Bros. Pictures porterà a Lucca Il Gatto col Cappello, il primo film d’animazione di Warner Bros. Pictures Animation diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, in arrivo nelle sale italiane il 5 novembre. Dal meraviglioso e stravagante mondo di Dr. Seuss, l’iconico Gatto arriva per la prima volta sul grande schermo in un’avventura ricca di magia, caos e allegria. Il film sarà presentato a Lucca il 31 ottobre dal regista Alessandro Carloni, con la partecipazione di Stefano Fresi e Herbert Ballerina, voci italiane del film. Il Gatto col Cappello sarà protagonista anche al Loggiato Pretorio, con uno spazio dedicato al film.

Particolarmente ricca è la presenza di Lucky Red, che a Lucca intreccerà grande animazione internazionale e cinema d’autore. Ad aprire il programma dell’Area Movie sarà l’anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., il nuovo film dai creatori di Wallace e Gromit, nelle sale italiane ad Halloween dal 28 ottobre. Un appuntamento ancora più speciale nell’anno in cui gli Aardman Studios festeggiano 50 anni, che sommati ai 60 di Lucca Comics & Games, fanno un 110 e lode di animazione e immaginazione. A celebrare questo anniversario arriveranno a Lucca due figure centrali nella storia dello studio britannico: il fondatore Peter Lord e il regista Matthew Walker, che accompagneranno il film in occasione dell’anteprima di mercoledì 28 ottobre. Il 30 ottobre sarà invece la volta di Look Back, tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto. Apprezzatissimo all’ultima mostra del Cinema di Venezia, prima dell’uscita in sala il 12 novembre, il film arriverà a Lucca insieme al regista Hirokazu Kore-eda, che incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione. Imperdibile anche la proiezione di Kiki – Consegne a domicilio, tra i capolavori del maestro Hayao Miyazaki, che torna al cinema rimasterizzato in 4K. Lucky Red sarà inoltre presente al Loggiato Pretorio con uno stand oltre ad un’intera area dedicata allo Studio Ghibli.

A Lucca Comics & Games, i fan potranno visitare il padiglione Hbo Max interamente dedicato alla nuova serie Hbo Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, in arrivo su Hbo Max a natale 2026. Un’esperienza immersiva pensata per trasportare i fan nel magico universo di Harry Potter attraverso installazioni, photo opportunity, elementi ispirati alla serie e tante altre sorprese, per scoprire da vicino il ritorno a Hogwarts in attesa del debutto dell’attesissima serie.

Per gli appassionati di animazione, spazio anche a Adventure Time: Missioni Leggendarie, la nuova serie animata che riporta i fan nella fantastica Terra di Ooo, con Finn, Jake e i suoi personaggi più amati, in arrivo dal 5 ottobre su Cartoon Network e in streaming su Hbo Max e, dal 2 novembre, per tutti su Boing. Un’occasione per ritrovare l’inconfondibile universo di Adventure Time e immergersi nelle atmosfere della nuova serie attraverso una caccia al tesoro, un photocall immersivo, un regalo esclusivo e tante altre sorprese, con la speciale partecipazione di Nate Cash, showrunner della serie, protagonista di talk dedicati, screening e sessioni di firmacopie, per celebrare il ritorno di Finn e Jake e le loro nuove avventure nella Terra di Ooo.

Paramount+ sarà a Lucca con la seconda stagione di Dexter: Resurrection, in uscita il 30 ottobre, presentata al pubblico con una proiezione speciale preceduta da un talk. L’universo della serie prenderà inoltre vita nel cuore della città con un padiglione in piazza Anfiteatro, dove i fan potranno immergersi in una speciale esperienza firmata Dexter per celebrare i 20 anni del franchise e l’uscita della nuova stagione di Dexter Resurrection. Spazio anche ai più piccoli con un grande gonfiabile di SpongeBob presente per tutta la durata di Lucca Comics & Games in Piazza Real Collegio, e meet & greet con i costume character.

Netflix sarà presente ancora una volta a Lucca Comics & Games. Quest’anno, per celebrare il fenomeno globale di Kpop Demon Hunters.

Per il quarto anno consecutivo, Crunchyroll partecipa a Lucca Comics & Games con un padiglione immersivo di 150 metri quadrati in Piazzale Arrigoni dedicato agli anime più amati dal pubblico, con installazioni interattive, attivazioni esclusive e gadget in edizione limitata legati a One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding. Il programma prevede inoltre l’atteso Crunchyroll Show, con annunci e novità, e una serie di proiezioni esclusive, tra cui l’anteprima dei primi due episodi di Shangri-La Frontier Stagione 3, che saranno presentati in anteprima mondiale. Tra gli ospiti, in collaborazione con l’editore italiano Jundo, ci sarà Li Haoling, autore e regista cinese di Link Click e To Be Hero X, alla sua prima apparizione ufficiale in Italia: il regista parteciperà a un panel seguito dalla proiezione di un film recap esclusivo di Link Click, venerdì 30 ottobre. Il regista sarà presente alla manifestazione venerdì 30 e sabato 31 ottobre.

A dieci giorni dal debutto su Netflix di Cyberpunk: Edgerunners 2, l’anime ambientato nell’universo del videogioco Cyberpunk 2077, Cd Projekt Red propone a Lucca il panel Emotional Damage: How Cyberpunk: Edgerunners 2 Makes You Feel (venerdì 30 ottobre), durante il quale lo showrunner Bartosz Sztybor e la produttrice esecutiva Saya Elder approfondiranno la serie e il suo universo narrativo.

Si terrà a Lucca una proiezione speciale per i fan della saga del film Hunger Games – L’alba sulla mietitura, il nuovo capitolo cinematografico della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins, nelle sale italiane dal 19 novembre distribuito da Notorious Pictures. Diretto da Francis Lawrence, il film riporta il pubblico indietro nella storia di Panem, con un cast che riunisce interpreti affermati e una nuova generazione di protagonisti. Per vivere le atmosfere del film, sarà inoltre presente per tutta la durata della manifestazione un’installazione dedicata in piazza San Giusto.

Per celebrare i 25 anni dalla prima uscita, Universal Pictures sarà a Lucca il 28 ottobre con una proiezione speciale di Fast & Furious, il cult diretto da Rob Cohen che ha dato il via a uno dei franchise d’azione più amati di sempre. In occasione del ritorno nelle sale dal 29 ottobre, il pubblico del festival potrà riscoprire sul grande schermo la prima avventura di Paul Walker e Vin Diesel, tra corse clandestine, lealtà e adrenalina sulle strade di Los Angeles.

Anche nel 2026 l’Area Movie accende le sue serate con le Notti Horror di Lucca Comics & Games, il ciclo dedicato al cinema di genere che riunisce anteprime, proiezioni speciali e incontri con autori e ospiti. Tra i titoli in programma Godzilla Minus Zero, It Ends, The Nameless Ballad, Arachnid – Ragnatela letale e Popeye’s Revenge, per un appuntamento diventato un cult per gli amanti del genere.

Plaion Pictures sceglie Lucca Comics & Games per regalare ai fan italiani il grandioso ritorno del re dei mostri: Godzilla Minus Zero sarà proiettato in anteprima nazionale sabato 31 ottobre al Cinema Astra. Dopo la storica vittoria dell’Oscar per i migliori effetti visivi del precedente capitolo, il regista Takashi Yamazaki torna dietro la macchina da presa con Godzilla Minus Zero, prodotto da Toho e primo film giapponese Girato per Ima. In arrivo nelle sale italiane dal 12 novembre, Godzilla Minus Zero promette di spingere il franchise verso una nuova dimensione di spettacolarità, senza rinunciare alla sua profondità emotiva, mentre l’umanità si trova ad affrontare una nuova minaccia che incombe sulla fragile pace appena riconquistata.

Torna a Lucca Comics & Games l’appuntamento con I Wonder Pictures, la casa di distribuzione che ha portato al cinema titoli come Backrooms, Marty Supreme ed Everything Everywhere All At Once. Il padiglione di I Wonder, uno spazio di 150 metri quadrati situato anche quest’anno in Piazza San Giovanni, in pieno centro storico, proporrà al pubblico di Lucca Comics & Games una nuova imperdibile esperienza immersiva, i cui dettagli saranno rivelati prossimamente. Mercoledì 28 ottobre, nell’ambito della rassegna Notti Horror, si terrà inoltre la proiezione speciale di It Ends, l’attesissimo e sconvolgente esordio nel lungometraggio di Alexander Ullom, già salutato dalla critica come una delle voci più promettenti del nuovo cinema di genere: un’opera essenziale e inquietante, capace di trasformare un viaggio notturno e una strada apparentemente senza fine in un perturbante spazio fisico e mentale.

Minerva Pictures, insieme a FilmClub Distribuzione e Digital United Studios, torna a Lucca Comics & Games con quattro anteprime che attraversano horror, dark fantasy e avventura. Tre titoli entreranno nel programma de Le Notti Horror: The Nameless Ballad, il nuovo film di Federico Zampaglione, che sarà presentato a Lucca dal regista insieme alla co-sceneggiatrice Barbara Baraldi prima dell’uscita in sala dal 5 novembre; Arachnid – Ragnatela letale (Crawlers), creature feature diretta da Ángel Gómez Hernández e interpretata da Matilda Lutz, ambientata in un complesso residenziale invaso da ragni velenosi; e Popeye’s Revenge di William Stead, rilettura horror e irriverente dell’iconico Braccio di Ferro, che dopo l’anteprima sarà disponibile in streaming su Scream Hub. Atmosfere completamente diverse per Momo di Christian Ditter, nuova trasposizione del celebre romanzo di Michael Ende, con Martin Freeman nei panni di maestro Hora e in arrivo nelle sale dal 21 gennaio 2027.

Arriva a Lucca in anteprima italiana anche Hope, l’horror thriller diretto da Na Hong-jin in cui una misteriosa creatura semina il caos e trasforma una battuta di caccia in un incubo. Tra i tre maggiori successi del cinema coreano dell’anno, il film riunisce un cast internazionale con Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell e Cameron Britton, e arriverà nelle sale italiane dal 5 novembre distribuito da Mubi.

Tra i film presenti ci sarà anche Caro Mondo Crudele, il nuovo film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, diretto da Falsetti, e prodotto da dispàrte, Mompracem, Fandango, con Rai Cinema, che porta sullo schermo la storia di Giovanna, una dodicenne dall’immaginazione sfrenata nella Maremma di fine anni Novanta. Ad arricchire il film, le sequenze animate nate dall’inconfondibile tratto di Zerocalcare, autore del concept e del character design dei personaggi animati, e le musiche originali firmate da Giancane. La proiezione sarà presentata a Lucca dagli autori Falsetti e Turbanti insieme a Zerocalcare.

Dal graphic novel di culto di Ratigher arriva sul grande schermo Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, opera prima di Pierluca Di Pasquale interpretata da Sara Ciocca e Anita Serafini. Al centro del film due adolescenti unite da una singolare passione per gli esami medici, che trovano nel loro legame e nella scienza la forza per resistere a chi, a scuola come in famiglia, vorrebbe addomesticarle. Un finale a sorpresa che non può essere descritto a parole ma solo con un colore: l’azzurro. La proiezione sarà introdotta dallo stesso Ratigher, autore del fumetto originale e co-sceneggiatore del film insieme a Di Pasquale.

L’Area Movie renderà omaggio al maestro del fumetto Frank Miller con la proiezione di Frank Miller: American Genius, il documentario scritto, prodotto e diretto da Silenn Thomas che ripercorre i quasi cinquant’anni di carriera dell’autore di opere iconiche come Daredevil, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: Year One e Sin City. Il film ne ricostruisce il percorso creativo attraverso le testimonianze di amici, collaboratori e ammiratori, tra cui Robert Rodriguez, Jessica Alba, Jim Lee, Zack Snyder e Stan Lee. A rendere speciale la proiezione sarà la presenza a Lucca dello stesso Frank Miller, insieme alla regista Silenn Thomas.

Toei Animation Europe sarà alla manifestazione con One Piece e PreCure, protagonisti di proiezioni, incontri e attività dedicate al pubblico. Il Baluardo Santa Maria ospiterà il rinnovato padiglione di One Piece, dedicato alla saga di Elbaph, con attività, photo opportunity e lo shop con prodotti esclusivi Toei Animation e Bandai Namco. Inoltre quest’anno, One Piece avrà uno spazio nell’area Kids, con attività e photo opportunity per i più piccoli. Anche PreCure torna a Lucca Comics & Games con la première occidentale di Star Detective PreCure – The Movie!, in programma venerdì 30 ottobre, e in replica sabato 31 ottobre, alla presenza del produttore Hibiki Minagawa. Al Family Palace, i più piccoli potranno partecipare alle attività della Curetto Agency, incontrare la mascotte PetitCure Mofurun e scoprire i prodotti esclusivi provenienti dal Pretty Store di Tokyo.

Dynit porterà quest’anno a Lucca Comics & Games un film attesissimo: Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme. L’arco narrativo di Yoshiwara, fra i più intensi e amati della serie, arriva per la prima volta sui grandi schermi italiani, in formato CinemaScope. Saranno presenti a Lucca anche il regista Naoya Ando e il produttore Takashi Maekawa, che incontreranno il pubblico in occasione dell’anteprima nazionale, in programma venerdì 30 ottobre.

Spazio anche a Rift – Il futuro è in gioco, docu-game che trasforma il cambiamento climatico in un gioco di ruolo, scritto da Claudio Di Biagio e Andrea Gallo e diretto dallo stesso Di Biagio, prodotto da Infinity abB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti. Quattro divulgatori attraversano scenari del futuro prossimo per affrontare crisi ambientali e riportare nel presente strumenti e consapevolezze utili. La proiezione sarà presentata a Lucca da Claudio Di Biagio, che veste anche i panni del master della partita. Mediaset Infinity sarà anche presente con una ‘macchina del tempo’ dedicata ai contenuti cult targati Mediaset, al cui interno i visitatori potranno mettere alla prova le loro conoscenze sul tema con un minigioco sulla storia del cinema e della tv.

L’a novembre arriva a Lucca Comics & Games anche La mia anima ha fretta, documentario d’esordio di Giuseppe Contarino, già vincitore di due premi internazionali. Il film racconta la storia di Nicolas Gentile, pasticciere, padre e geologo che, dopo una diagnosi capace di cambiare profondamente il suo rapporto con il tempo, decide di inseguire un sogno apparentemente impossibile: costruire in Abruzzo una vera Contea Hobbit ispirata all’universo di J.R.R. Tolkien.