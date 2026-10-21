LuccAutori chiude la 32esima edizione, premiati i 25 vincitori di Racconti nella Rete

A Villa Bottini si è conclusa con l’intervento di Andrea Maggi e Pasquale Sgrò la trentaduesima edizione del festival LuccAutori, che ha visto la premiazione dei venticinque vincitori del 25esimo premio letterario Racconti nella Rete.

Un’edizione caratterizzata dal commosso ricordo del cantautore Bruno Lauzi con la partecipazione del figlio Maurizio e di Carlo Collodi nel bicentenario della nascita con la mostra “Pinocchio & friend”.

La caratteristica della manifestazione è quella di coinvolgere lettori e scrittori, creando degli incontri diretti dove cultura, arte e spettacolo hanno contribuito a creare un mix di grande interesse che si rinnova di anno in anno. Sono stati premiati i 25 vincitori del premio Racconti nella Rete e la loro presenza si è fatta sentire.

Soddisfatto il presidente Demetrio Brandi per il coinvolgimento del pubblico: “Siamo partiti con l’infermiera e divulgatrice Martina Benedetti che ha parlato della sanità pubblica in un incontro organizzato con il Circolo della Stampa di Lucca. A Barga in collaborazione con la Fondazione Pascoli l’incontro con lo scrittore Giuseppe Conte e il direttore di Buduàr Alessandro Prevosto. A seguire a Villa Bottini le mostre dedicate a Lauzi, Collodi (curate da Stefano Giraldi) e quella realizzata dai ragazzi del liceo artistico Passaglia con i disegni ispirati ai racconti vincitori di Racconti nella Rete, in collaborazione con Unicoop Firenze sezione soci Lucca. Altri protagonisti sono stati i disegnatori Marco De Angelis e Dino Aloi che sono intervenuti con Lucia Morelli di Venti d’Arte per la presentazione del giornale dei ragazzi Aprire gli occhi. Eraldo Affinati è invece intervenuto per le Occasioni Tobiniane con la Fondazione Mario Tobino. In collaborazione con Lions Club Lucca Host abbiamo ospitato la scrittrice Ilaria Grillini e la cantante Silvia Salemi. Tutti incontri che hanno registrato grandi numeri e il pieno gradimento del pubblico. Gli incontri sono stati condotti come sempre da Maria Elena Marchini, con le letture di Fabio Dostuni e Antonella Lucii. Accompagnamento musicale di Giuseppe Sanalitro”.

Dal lontano 1994 LuccAutori fa incontrare gli scrittori più importanti d’Italia e dal 2002 premia gli autori emergenti, vincitori del premio Racconti nella Rete, mettendoli a confronto con alcuni protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. In totale sono 625 gli scrittori vincitori del premio (venticinque per ogni anno) inseriti nelle 25 antologie annuali, come quella del 2026 pubblicata da Castelvecchi con la copertina di Athos Careghi.

Un evento che si occupa di letteratura, arte contemporanea ma anche di cinema. Infatti da molti anni viene coinvolta la Scuola di Cinema Immagina, diretta da Giuseppe Ferlito, che realizza il cortometraggio del soggetto vincitore della sezione corti del premio (quest’anno Lavoro sporco di Marco Floridia).

Il festival letterario, sotto la direzione artistica di Demetrio Brandi e la conduzione di Maria Elena Marchini, è sostenuto dal Comune di Lucca. Si è svolto in varie sedi quali Biblioteca Agorà, Villa Bottini e Palazzo Pancrazi a Barga con la Fondazione Giovanni Pascoli.

A Villa Bottini sono stati premiati i venticinque vincitori della 25esima edizione del premio Racconti nella Rete: Luca Baiada, Fabio Campoccia, Gaetano Cerracchio,Tatiana Colle, Maddalena Conti, Patrizia Di Forte, Simone Di Giovanni, Alessandro Iezzi, Cinzia Micci, Daniele Paolucci,Matteo Sessa, Nicola Sguera, Paolo Ernesto Sussi, Stefano Tigani. Fabio Altadonna, Damiano Battistoni, Anna Laura Bianchi, Eugenio Gaiotti, Alessandra Gagliardi, Marina Grasso, Delia Lanzillotta, Serena Lauretti, Daniela Mazzoni, Stefano Minari, Francesca Tramonti.

Il Premio Hresplanade, assegnato al miglior racconto di viaggio, è andato a Stefano Tigani per Corro da lei, mentre il Premio Buduàr, dedicato al miglior racconto umoristico, è stato attribuito a Fabio Altadonna per Bontown. I riconoscimenti sono stati consegnati dai giornalisti Marco De Angelis, Dino Aloi e Alessandro Prevosto. La scultura in ardesia assegnata ai vincitori è opera dell’artista Laura Lapis.

Per Fabio Altadonna è arrivato anche il Premio Fondazione AIDR – Italian Digital Revolution, riservato al vincitore più giovane. Il Premio Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, dedicato al miglior racconto capace di richiamare i prodotti del territorio, è stato invece assegnato a Marina Grasso per Del vino e della sapienza della terra.