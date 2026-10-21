Una seconda vita per l’arte dimenticata: la Quadreria di Daccapo e Nanina torna in centro storico

Circa settanta opere da riscoprire, tra recupero del patrimonio artistico e solidarietà. È la proposta della Quadreria in città , la mostra aperta fino a venerdì (23 ottobre) nella chiesa di San Cristoforo a Lucca , visitabile dalle 16 alle 19,30.

L’esposizione, inaugurata ieri (20 ottobre), riporta all’attenzione del pubblico quadri e autori che rischiavano di essere dimenticati. A promuoverla sono Daccapo , la cooperativa sociale Nanina , Caritas diocesana di Lucca, Arcidiocesi di Lucca e Ucai , l’Unione cattolica artisti italiani.

Al centro dell’iniziativa c’è il lavoro della Quadreria, un progetto dedicato al recupero e alla valorizzazione delle opere d’arte, considerate anche come testimonianze di storie e legami con il territorio. Un’attività che si inserisce nell’esperienza di Daccapo e Nanina, impegnate nel recupero delle risorse e nella promozione della solidarietà e della sostenibilità.