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Una seconda vita per l’arte dimenticata: la Quadreria di Daccapo e Nanina torna in centro storico
In San Cristoforo una mostra dedicata al recupero e alla valorizzazione di settanta opere da riscoprire
Circa settanta opere da riscoprire, tra recupero del patrimonio artistico e solidarietà. È la proposta della Quadreria in città, la mostra aperta fino a venerdì (23 ottobre) nella chiesa di San Cristoforo a Lucca, visitabile dalle 16 alle 19,30.
L’esposizione, inaugurata ieri (20 ottobre), riporta all’attenzione del pubblico quadri e autori che rischiavano di essere dimenticati. A promuoverla sono Daccapo, la cooperativa sociale Nanina, Caritas diocesana di Lucca, Arcidiocesi di Lucca e Ucai, l’Unione cattolica artisti italiani.
Al centro dell’iniziativa c’è il lavoro della Quadreria, un progetto dedicato al recupero e alla valorizzazione delle opere d’arte, considerate anche come testimonianze di storie e legami con il territorio. Un’attività che si inserisce nell’esperienza di Daccapo e Nanina, impegnate nel recupero delle risorse e nella promozione della solidarietà e della sostenibilità.
L’appuntamento prosegue il percorso avviato con l’esposizione dello scorso dicembre, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La nuova tappa nel centro storico offre l’occasione di far conoscere la collezione a un pubblico più ampio, affiancando alla mostra una finalità benefica. Il programma annuncia anche un’asta solidale per venerdì alle 17, prima della conclusione accompagnata da un momento conviviale.
La Quadreria resta comunque visitabile durante tutto l’anno nella sede di Daccapo in via Stipeti 33, a Coselli, dove prosegue l’attività di recupero e valorizzazione delle opere. Per informazioni è possibile scrivere a daccapolab@gmail.com o telefonare al 329 4313177.