A Palazzo delle Esposizioni la presentazione di ‘Lamberto Serafini. Novelle da amare’

L’appuntamento per la presentazione del volume Lamberto Serafini. Novelle da amare, edito da Pacini Fazzi editore, con illustrazioni di Pier Luigi Puccini è fissato all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca è fissato per domenica (25 ottobre) alle 17.

Una presentazione ricca di interventi, coordinata da Elena Cosimini, che vedrà la partecipazione di Alberto del Carlo e Matteo Pulga che hanno anche firmato le introduzioni al volume; la lettura di alcuni brani del volume da parte dell’attore Marco Brinzi ci farà entrare nel vivo della scrittura di Serafini.

Un momento conviviale e condiviso, alla presenza e con l’intervento dell’autore, per salutare l’uscita in libreria di questo piccolo ma denso volume di Novelle da amare, attraverso le quali Lamberto Serafini ci chiama alla riflessione sulla vita, in tutte le sue forme, anche, e l’ironia è sottile, in quella umana.

Ecco che nelle favole di Serafini che spaziano da Il paradiso terrestre, a Nuvoloni, Pino e Rosa, Il toro, la volpe e la civetta – se, come scrive Pulga nel suo testo di accompagnamento “il giovane lettore sarà attratto dalle ambientazioni dai personaggi e dalla scrittura fluisìda, il lettore più maturo leggerà invece tra le righe ritrovandosi nelle metafore e meditando sulle forti, benché sottese al testo, provocazioni.”

“Sono però – scrive invece Alberto del Carlo – novelle non solo amare, ma da amare perché ci parlano di quella vita e di quella natura che Serafini ama immensamente”.

Lamberto Serafini è nato a Marlia ed è stato negli anni Ottanta e Novanta. Presidente dell’ente provinciale del turismo e della Compagnia dei Balestrieri. Dal 1980 al 1985 è stato consigliere comunale per il Comune di Capannori. È stato componente del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca fino al precedente mandato.