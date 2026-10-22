Ai Comics due volumi da collezione di Topolino dedicati alla Toscana e a Puccini

In occasione di Lucca Comics & Games 2026, Panini Comics e Topolino celebrano la Toscana con due imperdibili volumi da collezione che rendono omaggio al patrimonio culturale e artistico della regione, tra tradizioni linguistiche e grande musica. Da una parte, Il fiorentino nelle storie di Topolino, un viaggio alla scoperta di una delle parlate più caratteristiche del nostro paese, con due avventure tradotte in dialetto e la prefazione d’eccezione di Federico Russo. Dall’altra, Giacomo Puccini nelle storie di Topolino, un prezioso volume dedicato al grande compositore toscano, che raccoglie alcune delle più belle storie Disney ispirate alle sue opere.

Si parte con Il fiorentino nelle storie di Topolino, un volume che prosegue il fortunato progetto editoriale avviato dal settimanale in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. Oggi l’iniziativa si arricchisce di una nuova uscita interamente dedicata al dialetto fiorentino, per valorizzare un patrimonio linguistico ricco di storia, espressioni e tradizioni. Il volume raccoglie due avventure: Zio Paperone e il P.d.P. 6000, firmata da Niccolò Testi e Alessandro Perina e già proposta in versione fiorentina sulle pagine del numero 3608, e Topolino e il pasticcio nel passato, presentata per la prima volta come Topolino ni’ ginepraio di’ passato, con un’inedita traduzione in dialetto. La storia, scritta da Carlo Panaro e disegnata da Corrado Mastantuono, apparsa per la prima volte sulle pagine di Topolino nel 1996 per la serie Macchina del tempo, è ambientata nella Firenze del Quattrocento, dove Topolino e Pippo, durante un viaggio nel passato, incontrano due osti davvero speciali – nientemeno che Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli – dando il via a una serie di divertenti imprevisti, con il rischio di cambiare per sempre il corso della storia dell’arte. Un classico del fumetto Disney che, per l’occasione, acquista una nuova veste linguistica: dal fiorentino arcaico di Leonardo e Botticelli al livornese del professor Zapotec, dando vita a un curioso incontro tra epoche e tradizioni linguistiche.

Ad arricchire il volume, approfondimenti redazionali, curiosità e una splendida cover firmata da Blasco Pisapia, che ritrae Topolino, Paperino e Pippo alle prese con una partita di calcio storico fiorentino, sullo sfondo di alcuni dei simboli più rappresentativi di Firenze. In apertura, una prefazione d’eccezione firmata da Federico Russo, conduttore radiofonico e televisivo fiorentino, che ripercorre con affetto il proprio legame con Topolino e con la lingua della sua infanzia, tra ricordi di famiglia, espressioni tipiche e aneddoti personali.

L’omaggio alla Toscana prosegue con Giacomo Puccini nelle storie di Topolino, un prezioso volume da collezione che celebra uno dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi. Nel corso degli anni, il settimanale ha più volte raccontato il maestro e le sue opere, trasformando le atmosfere e i capolavori della lirica in indimenticabili avventure a fumetti. Il nuovo volume ne riunisce alcune delle più belle, a partire da Zio Paperone e l’opera inattesa, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Simona Capovilla in occasione del centenario della scomparsa di Puccini. Tra le storie raccolte anche Zio Paperone e gli enigmi di Turandot, di Alessandro Sisti e Alessandro Perina, Paperonbot, di Antonella Pandini e Valerio Held, e Paperino e la piccola Butterfly, firmata da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. Storie che reinterpretano in chiave disneyana il fascino dell’universo pucciniano, tra avventura, ironia e suggestioni musicali. Ad arricchire il volume, la prefazione di Patrizia Mavilla, direttrice della Fondazione Simonetta Puccini, e una suggestiva copertina firmata da Paolo Mottura.