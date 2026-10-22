All’ostello di Lucca la mostra dedicata al videogioco di Lucca Comics & Games

La mostra ‘Inside’ offre la possibilità di ritrovare dal vivo le ambientazioni e i personaggi dell’avventura digitale di Luke e Clea

Il multiverso fantastico di Luke e Clea, il videogioco ufficiale di Lucca Comics & Games (già disponibile gratuitamente per ios e android), diventa una mostra ad ingresso gratuito. Dal 28 ottobre al primo novembre, dalle 9 alle 17, in via della Cavallerizza 12, Lucca Crea e Lucca hostel & rooms presentano Inside – Luke e Clea: A quest for Legacy. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso 19 tavole esclusive, alcune delle quali in grande formato, che accompagnano i visitatori alla scoperta dei livelli, delle ambientazioni e delle mascotte protagoniste del gioco.

La mostra Inside offre la possibilità di ritrovare dal vivo le ambientazioni e i personaggi dell’avventura digitale, osservandone dettagli e particolari attraverso una prospettiva completamente nuova.

Se nel videogioco sono Luke e Clea a guidare i giocatori attraverso il multiverso fantastico di Lucca Comics & Games, con Inside sono i visitatori a intraprendere un viaggio alla scoperta dei mondi che compongono questa avventura. Le tavole esposte restituiscono la ricchezza visiva del gioco, dalle mappe dei livelli alle diverse ambientazioni in pixel art, fino alle rappresentazioni delle sei storiche mascotte della manifestazione: Ciuffettino, Grog, Coniglietto, Pantera, Torre e Yellow Kid. Un percorso che alterna panoramiche, scenari di gioco e personaggi, consentendo di osservare da vicino un universo grafico che reinterpreta l’estetica dei videogiochi degli anni Ottanta e Novanta. Le immagini, alcune riprodotte in grande formato, trasformano il pixel da elemento digitale a protagonista dello spazio espositivo, offrendo un’esperienza che unisce il linguaggio del videogioco a quello della mostra.

Luke & Clea – A quest for Legacy nasce per celebrare i sessant’anni di Lucca Comics & Games attraverso uno dei linguaggi più rappresentativi della cultura pop: il videogioco. In questa avventura a 16 bit, Lucca stessa diventa protagonista. Le sue torri, le piazze, le Mura e i luoghi simbolo della città si trasformano negli scenari di un mondo parallelo, popolato da personaggi fantastici, mascotte e figure che hanno contribuito alla storia della manifestazione.