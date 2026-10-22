Capodanno al Teatro del Giglio: il 2027 si apre con la magia de Lo Schiaccianoci

Il 2027 si aprirà al Teatro del Giglio (venerdì 1° gennaio, ore 18) con il fascino intramontabile de Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, capolavoro natalizio liberamente ispirato al racconto di Hoffmann, reinterpretato fondendo la magia della tradizione classica con l’eleganza senza tempo dello stile Art Déco. Sul palcoscenico ci sarà il Balletto di Milano, compagnia ambasciatrice della danza italiana attraverso le sue straordinarie performance in tutto il mondo. La coreografia di Federico Veratti è ripresa da Agnese Omodei Salè, che firma anche la regia e, insieme a Noemi Pace, i costumi; le scenografie sono di Marco Pesta.

Costumi scintillanti, scenografie sontuose e un tocco rétro trasformano ogni scena in un autentico gioiello visivo. Dalla festa natalizia in un salone blu notte e oro, impreziosito da drappeggi luccicanti e motivi geometrici, al candore incantato di un paesaggio innevato sotto la luce argentata della luna: ogni quadro è una vera opera d’arte.

Le coreografie, impeccabili e travolgenti, raccontano con grazia la gioia dell’infanzia, il coraggio della battaglia tra topi e soldatini, la leggerezza dei Fiocchi di neve e l’apoteosi del Divertissement, con un Valzer dei Fiori e un Grand pas de deux che lasciano senza fiato.

Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano è molto più di un balletto: è un viaggio emozionante in un mondo di sogno, dove l’eleganza incontra la magia natalizia. Un connubio perfetto per incantare occhi, cuore e anima.

Ambasciatore della danza italiana attraverso le sue straordinarie performance in tutto il mondo, il Balletto di Milano (BdM) è considerato una delle compagnie artistiche più importanti. È sostenuto dal Ministero della Cultura e collabora con i teatri più prestigiosi.

Biglietti da 11 a 48 euro, in vendita online su TicketOne e alla biglietteria del teatro.