Comics, c’è anche la premiazione del trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico

Venerdì 30 ottobre dalle 17,30, avrà luogo la premiazione del 32esimo trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico, concorso letterario bandito dall’associazione RiLL – Riflessi di Luce Lunare.

La cerimonia si svolgerà nell’ambito del festival internazionale Lucca Comics & Games, nella Sala Incontri Giovanni Ingellis di Lucca Games.

Il Trofeo RiLL è uno dei più importanti premi italiani per storie fantastiche: possono partecipare al concorso racconti fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, ogni storia che sia “al di là del reale” (per trama e/o personaggi). Da oltre dieci anni partecipano al Trofeo RiLL più di 300 racconti a edizione. Quella del 2026 ha registrato la più alta partecipazione di sempre: le opere ricevute sono state 541, scritte da oltre 430 autori/autrici (residenti in Italia e all’estero).

Nel corso della premiazione sarà presentata l’antologia La casa sul versante occidentale e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni: la nuova uscita della collana Mondi Incantati, che dal 2003 pubblica i migliori racconti del Trofeo RiLL e di Sfida (altro premio organizzato da RiLL). Il libro è curato ed edito da RiLL. La copertina è dell’illustratrice Valeria De Caterini.

La casa sul versante occidentale e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni contiene inoltre la sezione RiLL World Tour, che dal 2013 raccoglie i racconti fantastici vincitori dei concorsi esteri con cui il Trofeo RiLL collabora: il premio Visiones (Spagna), il premio Nowa Fantastyka (Polonia), la Nova Short Story Competition (Sud Africa), la Horror Flash Fiction Competition (Australia).

La casa sul versante occidentale e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni ospita tredici racconti.

Aprono il volume le cinque storie premiate del XXXII Trofeo RiLL, scelte da una giuria di scrittori, giornalisti, accademici, esperti e autori di giochi:

Vincitore del 32esimo trofeo RiLL è La Casa sul versante occidentale, di Gianandrea Frighetto (Casoni di Mussolente – Vicenza). Un racconto coinvolgente, che richiama l’atmosfera delle fiabe classiche, inquietanti e spaventose, e che si collega in modo originale a un evento drammatico della recente storia italiana: la tragedia del Vajont.

Secondo Classificato L’asta delle ombre di Marco Enzani (Riccò del Golfo – La Spezia). Un racconto che si svolge in un seminterrato nei pressi del cimitero del Verano, a Roma, e che tratteggia una modernità oscura, divisa fra chi vuole liberarsi di emozioni che non riesce a gestire e chi ne è talmente svuotato da desiderarle a qualunque costo.

Terzo Classificato Vienitinni puru tu, di Francesco Pone (Terni). Un racconto di fantascienza ambientato in una credibile Sicilia futura. Allo stesso tempo, una storia profondamente intima, che mette al centro sia l’estrema solitudine del protagonista sia la nostalgia per un passato che non tornerà più.

Quarto Classificato Veglia di Mario Villani (Roseto degli Abruzzi – Teramo). Un racconto post apocalittico insieme classico ed avvincente: la semplice storia di un uomo che attraversa da solo le strade di una città ostile e disseminata di pericoli, cercando di raggiungere un rifugio sicuro. Un racconto carico di azione e di tensione.

Quinto Classificato Verità uguale giustizia, di Jacopo Saba (Milano) Interessante ed efficace contaminazione tra Fantastico e thriller giudiziario, con un finale che regala ben più della classica rivelazione dell’identità del colpevole.

Sempre durante la premiazione, sarà assegnato il premio speciale Lucca Comics & Games per Sfida, il concorso che da vent’anni RiLL riserva agli autori/autrici arrivati/e in finale al Trofeo RiLL. Il nome del premio deriva dalla sfida che RiLL propone: scrivere un racconto fantastico che rispetti uno (o più) vincoli, che variano di edizione in edizione.

Per il 2026 RiLL ha scelto un gruppo di elementi narrativi (un personaggio, un luogo, un oggetto, una frase e una parola) e ha chiesto ai/alle partecipanti di scrivere una storia originale in cui fossero presenti almeno tre di questi, decidendo anche il ruolo (più o meno centrale) di ciascun elemento all’interno del racconto.

La ‘formula’ di SFIDA 2026 vuole simulare, in modo giocoso e leggero, i vincoli cui chi scrive professionalmente è spesso soggetto, specie quando si lavora su commissione.

I quattro racconti vincitori di SFIDA 2026, selezionati da RiLL, sono tutti inclusi nell’antologia “LA CASA SUL VERSANTE OCCIDENTALE e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni”.

Si tratta di Bacchanalia, di Laura Silvestri (Aprilia – Latina); Il sogno di Hypnos, di Alessandro Izzi (Gaeta – Latina); Ironia nera, di Francesco Ceffa (Romentino – Novara); Mi regalerai tre storie, di Giuliano Cannoletta (Pisa)

La premiazione del 32esimo Trofeo RiLL sarà l’occasione per svelare quale di questi testi riceverà il premio speciale Lucca Comics & Games, assegnato dalla direzione del festival.

Lo stand di RiLL a Lucca Comics & Games 2026 è il numero Car 220 di Lucca Games (padiglioni di viale Carducci).

L’antologia La casa sul versante occidentale e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni sarà disponibile allo stand RiLL (insieme agli altri libri curati da RiLL). Inoltre, il libro è già acquistabile su RiLL.it, e da novembre sarà anche su Amazon e altre librerie on line.

L’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare opera dal 1992. La principale attività associativa è il Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico, concorso letterario che è nel tempo divenuto uno dei principali premi italiani dedicati ai racconti fantasy, horror e di fantascienza. Sono oltre 350 i testi che hanno partecipato a ciascuna delle edizioni più recenti (541 racconti nel 2026).