Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: al via la nuova edizione del bando ‘Bella lì! la cultura che cura’

Si rinnova per il terzo anno consecutivo Bella lì! la cultura che cura, il bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con Fondazione per la Coesione Sociale, nell’ambito dell’omonimo programma, nato nel 2023 come prima sperimentazione mirata allo sviluppo di un ecosistema territoriale di welfare culturale nella provincia di Lucca. Questo intervento persegue molteplici obiettivi: non soltanto promuovere la salute e il benessere delle persone, ma anche favorire l’inclusione e rafforzare il benessere della comunità utilizzando la cultura come leva strutturale.

Il bando si fonda, infatti, sulla convinzione che la cultura possa rappresentare un modello integrato di welfare capace di valorizzare l’efficacia delle pratiche artistiche e del patrimonio locale nel potenziare le risorse personali, favorire l’invecchiamento attivo, contrastare l’isolamento e le disuguaglianze, affiancare i percorsi terapeutici e supportare la relazione di cura e quella medico-paziente. Un’opportunità concreta, dunque, per potenziare il ruolo della cultura come elemento di coesione, attivare nuove consapevolezze, responsabilità sociali e competenze degli operatori culturali con l’obiettivo di contribuire alla creazione di valore culturale e sociale per il territorio.

Per questa edizione è previsto uno stanziamento complessivo di 180 mila euro. Il bando ha validità annuale.

L’iniziativa si rivolge alle partnership costituite da almeno due soggetti – enti del terzo settore, associazioni e amministrazioni pubbliche – e, in un’ottica di continuità e sviluppo, sarà riservata particolare attenzione al consolidamento e all’allargamento dei partenariati già sostenuti attraverso i Bandi 2024 e 2025.

Per questa edizione, anche in seguito alla Delibera della Giunta regionale toscana del 27 luglio 2026, n. 943, sarà attribuita particolare rilevanza ai progetti che adottano il modello della prescrizione sociale (social prescribing); un approccio innovativo che consente ai professionisti della salute e del sociale di indirizzare le persone verso attività, risorse e opportunità presenti nella comunità, con l’obiettivo di migliorare benessere, salute e qualità della vita. Le progettualità di social prescribing dovranno obbligatoriamente prevedere, oltre ai due soggetti della partnership anche come ulteriore ente la Zona Distretto di riferimento.