L'evento|
Il Puccini Museum Casa natale festeggia il World Opera Day con l’incontro dedicato a Turandot
Domenica (25 ottobre) anche l’incontro con il direttore scientifico dell’Archivio del Teatro del Maggio Manuel Rossi all’Atelier Ricci
Domenica (25 ottobre) il Puccini Museum Casa natale festeggia il World Opera Day con l’ultimo incontro dedicato alla mostra Turandot O divina bellezza! O sogno! O meraviglia! Manuel Rossi direttore scientifico dell’Archivio storico del Maggio Musicale Fiorentino, parlerà di Umberto Brunelleschi e della mise en scène di Turandot del 1940 a Firenze. Brunelleschi fu scelto da Giacomo Puccini per disegnare i costumi della prima rappresentazione di Turandot al Teatro alla Scala di Milano.
Ma la storia andò diversamente e i costumi della prima furono creati da Caramba, il costumista del teatro. Per entrare nel vivo dell’argomento, alle 16,30 alla visita guidata della mostra seguirà l’incontro con Manuel Rossi all’Atelier Ricci (alle 17,15, ingresso libero, fino a esaurimento posti, da via San Paolino 34).
Per la visita guidata, biglietto speciale 5 euro, è consigliata la prenotazione telefonando al 0583.1900379. L’incontro all’Atelier Ricci è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Tutte le informazioni su www.puccinimuseum.org.
L’evento fa parte del Festival I musei del sorriso promosso dal Sistema Museale della Provincia in collaborazione con Atelier Ricci e Museo Pucciniano di Celle dei Puccini, Pescaglia, con il contributo del Comune di Lucca e Vivi Lucca Events & Experiences.
Manuel Rossi – direttore scientifico dell‘Archivio Storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Rossi ha ricoperto numerosi incarichi di ricerca alle università di Pisa e Firenze e collaborato con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana e con molti altri enti toscani, potendo così approfondire svariate tipologie di complessi documentari come gli archivi religiosi, della sanità, di famiglia, delle arti visive e musicali. Ha inoltre curato la catalogazione dell’Archivio Puccini Museum e dell’Archivio Puccini della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini di cui è il direttore scientifico.