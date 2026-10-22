Il Puccini Museum Casa natale festeggia il World Opera Day con l’incontro dedicato a Turandot

Manuel Rossi – direttore scientifico dell‘Archivio Storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Rossi ha ricoperto numerosi incarichi di ricerca alle università di Pisa e Firenze e collaborato con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana e con molti altri enti toscani, potendo così approfondire svariate tipologie di complessi documentari come gli archivi religiosi, della sanità, di famiglia, delle arti visive e musicali. Ha inoltre curato la catalogazione dell’Archivio Puccini Museum e dell’Archivio Puccini della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini di cui è il direttore scientifico.