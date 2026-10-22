In anteprima ai Comics la nuova raccolta del re delle sigle dei cartoni animati, Giorgio Vanni

Ci sono storie che continuano a emozionare e canzoni capaci di riportarci indietro nel tempo, senza perdere la loro energia. Da oltre 25 anni, Giorgio Vanni accompagna intere generazioni con le sue indimenticabili hit legate agli anime e ai cartoni animati più amati. Oggi quelle emozioni tornano a vivere in Generazione Vanni, la nuova raccolta del re indiscusso delle sigle, disponibile in formato cd e vinile a partire da venerdì (30 ottobre) per Sony Music Italy e da domani in pre-order.

Un viaggio musicale tra passato e presente, che riunisce alcune delle sigle più amate dal pubblico insieme all’omonimo singolo, Generazione Vanni, che vede la partecipazione speciale di Neja e Paps (from Paps’n’Skar), Daniel Tek e Max Longhi, storicoproduttore da sempre al fianco di Vanni. Un brano che celebra il legame tra la musica di Vanni e il suo pubblico, unendo artisti e sonorità che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni.

La nuova raccolta racchiude alcuni dei brani più rappresentativi di Giorgio Vanni, affiancando a Generazione Vanni pilastri generazionali come Dragon Ball, Tutti all’arrembaggio, Diabolik, I Cavalieri dello Zodiaco, Gormiti – The Legend is Back, Digimon e Il guardiano dei sogni. Un repertorio che continua ad attraversare generazioni, riuscendo a restare attuale e ad accendere l’entusiasmo del pubblico.

“Ci siamo accorti che il pubblico cresciuto con le nostre sigle ha ancora tanta voglia di riascoltarle, cantarle e rivivere le emozioni a cui sono legate. Da qui nasce l’idea di raccoglierle in progetti come Generazione Vanni, che racchiude alcune delle canzoni a cui i fan sono più affezionati. Sigle che continuano a far divertire ed emozionare, capaci di unire generazioni diverse con lo stesso entusiasmo di sempre”, racconta Giorgio Vanni. “Sono molto contento della tracklist di questa nuova raccolta, perché contiene il mio brano preferito, Diabolik, al quale sono molto affezionato”, aggiunge Max Longhi.

In occasione di Lucca Comics & Games 2026, di scena da mercoledì (28 ottobre) a domenica 1 novembre, Sony Music Italy presenterà in anteprima Generazione Vanni, acquistabile in esclusiva al Sony Music Store presente in fiera, nello storico negozio di dischi lucchese Sky Stone and Songs (via Vittorio Veneto, 7).

Non mancherà un imperdibile appuntamento per i fan, che potranno incontrare Giorgio Vanni e Max Longhi. Acquistando Generazione Vanni alSony Music Store sarà infatti possibile accedere al firmacopie di sabato (31 ottobre) dalle 11 al Palazzo delle Dediche (ex Caffetteria Palazzo Ducale in Cortile Carrara). Un appuntamento speciale per tutta la Ciurma, pronta ancora una volta a ritrovarsi e cantare insieme le sigle che hanno fatto la storia.