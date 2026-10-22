‘Incontri Musicali’ chiude a Borgo a Mozzano: concerto e visita guidata dedicati alla Gerusalemme Liberata

È in programma domenica (25 ottobre), alle 17 nella Biblioteca comunale di Borgo a Mozzano l’ultimo appuntamento di Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura, la rassegna organizzata dall’associazione Scuola Civica di Musica Salotti arte e cultura Ets con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano.

Protagonisti della serata saranno la flautista Elisa Cozzini e l’attore Giuseppe Nitti i quali daranno vita ad uno spettacolo – concerto ispirato alla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso dal titolo Ahi vista, ahi conoscenza. Proprio all’interno del Fondo Pellegrini della Biblioteca Comunale è conservata una prima copia a stampa di questa importante opera letteraria italiana che sarà consultabile prima del concerto. Il pubblico infatti, alle 16,15, potrà visitare e consultare il patrimonio storico della Biblioteca accompagnato dalla dottoressa Laura Magnani.

L’ingresso alla visita e al concerto è libero ad offerta.



Elisa Cozzini è diplomata in flauto al Conservatorio di Firenze, in flauto barocco al Conservatorio di Vicenza, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Musica da camera e ottenuto il Diploma di perfezionamento al Conservatorio della Svizzera Italiana. Si è laureata a pieni voti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze. Si perfeziona con i Maestri Michele Marasco e Peter-Lukas Graf e frequenta numerose masterclasses (Nicolet, De Reede, Delius, Pahud, Gallois). All’attività di musica da camera affianca la collaborazione con varie istituzioni orchestrali: Orchestra della Toscana, Teatro Regio di Torino, Orchestra della Svizzera Italiana, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Leonore, Teatro San Carlo di Napoli, Mahler Chamber Orchestra, I Pomeriggi Musicali, Erl Tiroler Festspiele (Austria), Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Teatro la Fenice. Con l’Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” e la Symphonica d’Italia poi ha suonato in tutto il mondo sotto la direzione di maestri quali Georges Prêtre, Charles Dutoit, Raphael Frübech de Burgos, Zubin Mehta, Yuri Temirkanov, Elihau Inbal, Kurt Masur, Mistislav Rostropovitch, Jeffrey Tate, Lorin Maazel.

Per la musica antica collabora con i seguenti gruppi su strumenti originali: Ensemble Bassorilievi, Ensemble Zefiro, Epoca barocca, Europa Galante, Le Musiche Nove, Modo Antiquo. Insegna flauto da diversi anni con passione e attualmente è docente di ruolo al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca.

Giuseppe Nitti, attore formato presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino, laureato a Venezia in arti visive e dello spettacolo, in vent’anni di carriera ha recitato presso le maggiori istituzioni teatrali d’Italia (Teatro Stabile di Torino, Stabile del Veneto, Fondazione teatro Piemonte Europa, Fondazione Toscana Spettacoli, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Teatro Nazionale della Toscana, Teatro Franco Parenti di Milano, Silvano Toti Globe Theatre, Accademia Chigiana, Mozarteum), lavorando al fianco di Glauco Mauri, Paolo Bonacelli, Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Damiano Michieletto e molti altri. Parallelamente studia canto lirico e pianoforte. Da anni si occupa di progetti drammaturgici su scrittori del Novecento quali Dino Buzzati, Primo Levi, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, elaborando innovative operazioni teatrali.

La rassegna è sostenuta dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, l’associazione Socio-culturale e missionaria San Giovanni Leonardi, la Biblioteca di Cune, la Comunità parrocchiale Borgo a Mozzano, la Comunità Parrocchiale di San Giovanni Leonardi, il Comitato paesano di Rocca e Cune, Oreficeria Santi, Cacini Ottica, Olesia Fiori ad arte e Mediavalle Carni.

La direzione artistica è curata da Giacomo Brunini.