La casa editrice lucchese Rider Comics protagonista nello spazio OFFSide di Comics & Science

Rider Comics, giovane casa editrice lucchese, sarà presente con il proprio stand dal 28 ottobre al 1 novembre nello spazio OFFSide di Comics & Science, in via delle Chiavi D’Oro 6, durante la 60esima edizione di Lucca Comics & Games.

Tante le novità a fumetti presentate durante i giorni del festival, a partire da L’ultimo forte, di Matteo Pellegrini e Jonathan Zuanon, un racconto distopico fantascientifico, vincitore del concorso NarrAzioni 2025, in uscita in fumetteria, in libreria e sugli store online negli stessi giorni.

Gli autori saranno protagonisti di due incontri con il pubblico: il primo dal titolo La fantascienza tra presente e futuro dalla narrativa ai fumetti domenica (1 novembre) alle 12.30 in Sala Pro a Palazzo Guinigi in cui racconteranno la genesi, la scrittura, il disegno del fumetto, con la moderazione di Pier Luigi Gaspa, in collaborazione con Anafi; il secondo, Costruire il futuro, lo stesso giorno alle 14 all’OFFSide dedicato maggiormente allo storytelling e moderato da Stefano Ascari.

In anteprima assoluta con uno spillatino di 4 tavole, sarà presentato in Gli agitati. Vita, quaderni e morte di Guglielmo Lippi Francesconi, psichiatra, di Luca Comincioli e Alessandro Primerano con un panel dal titolo Scelte che cambiano dedicato ai temi del fumetto, venerdì (30 ottobre) alle 16.30 all’OFFSide. Oltre a Comincioli e Primerano, parteciperanno all’incontro Enrico Marchi, psichiatra e presidente del Centro Studi Lippi Francesconi, e Micaela Lippi Francesconi, e sarà moderato da David Padovani.

Anche il nuovo attesissimo capitolo di Nico e Cice. L’eredità del nonno sarà presentato in anteprima a Lucca con uno spillato di 4 tavole gratuito per tutti i bambini e le bambine. L’anteprima sarà accompagnata da laboratori giornalieri alla casermetta San Frediano, in collaborazione con Artespressa Aps (di fianco al Real Collegio – Lucca Junior), e due mostre dedicate a Nico e Cice. Castruccio Castracani e Nico e Cice. Diari di viaggio: Lucca esposte rispettivamente alle casermette di San Martino, in collaborazione con Lucca Historiae, e San Frediano in collaborazione con associazione Sbandieratori Lucca. Inoltre, un incontro pubblico si terrà domenica (1 novembre) alle 10 all’OFFSide dal titolo Il viaggio comincia là dove le storie si intrecciano con Antonio De Rosa e Riccardo Pieruccini, autori di Nico & Cice, e moderato da Mansikawaii.

Di recente pubblicazione e presentato per la prima volta in fiera, sarà anche presente Il sentiero delle erbe amare, di Elena Artibani e Ludovica Tedesco, il fumetto dedicato alla resistenza al femminile, già accolto egregiamente da pubblico e critica. Le autrici parteciperanno a un panel venerdì (30 novembre) alle 15 all’OFFSide insieme a Diletta Giotti, sceneggiatrice del fumetto Gli scapestrati della Linea Gotica, e moderato da Virginia Tonfoni dal titolo Ribelli Silenziosi.

Ludovica Tedesco, autrice anche di Che tempo fa al tramonto e presente con una storia nell’antologia Neurodivergenze pubblicata da La Revue, e Vyles, autore di Chromo saranno protagonisti del panel La cura di sé stessi e degli altri, moderato da Lorenzo Palloni, giovedì (29 ottobre) alle 14 all’OFFSide.