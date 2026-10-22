La Rai ancora una volta main media partner di Lucca Comics & Games

Lucca Comics & Games compie sessanta anni. Per tutta la durata della manifestazione, da mercoledì (28 ottobre) a domenica 1 novembre, la Rai – ancora una volta main media partner – sarà presente con il consueto impegno tra iniziative, spettacoli, panel, presentazioni e spazi informativi.

Apripista sarà Rai Cultura che celebra il 60esimo anniversario del più antico tra i festival del fumetto e della cultura pop a livello mondiale, con lo speciale scritto e diretto da Enrico Platania 60 volte Lucca: l’avventurosa storia di Lucca Comics & Games, in onda in prima visione martedì (27 ottobre) alle 23 su Rai 5, alla vigilia dell’inizio della manifestazione, e subito disponibile su RaiPlay. Mentre nella giornata inaugurale del 28 ottobre lo speciale sarà presentato a Lucca, in Cappella Guinigi di piazza San Francesco, in una versione extended inedita di 70 minuti, introdotta da un panel con l’autore e lo staff della manifestazione. Un racconto sul filo della memoria, in cui le testimonianze di chi lavora oggi all’organizzazione dell’evento s’intrecciano con preziosi contributi di Rai Teche, e le vicende della “città del fumetto” si fanno specchio di profondi cambiamenti nell’immaginario culturale, nazionale e mondiale.

Il documentario sarà lanciato anche all’interno dello speciale dedicato a Lucca Comics & Games da RaiPlay che rinnova la sua partnership con Lucca Comics & Games, con un’offerta ampia e trasversale che valorizza due temi centrali dell’anniversario: la legacy della manifestazione e il legame con il Giappone. Non solo patria di grandi maestri dell’animazione e del gaming, attesi a Lucca nel 2026, ma anche protagonista di iniziative speciali per celebrare i 160 anni di relazioni con l’Italia. La selezione Made in Japan riunisce alcuni dei titoli più significativi del catalogo RaiPlay, dallo storico Ufo Robot Goldrake di Go Nagai, presente a Lucca, alla recente serie animata Pino & Shinoby dello Studio Bozzetto, che racconta l’amicizia attraverso il viaggio dei due giovani protagonisti tra Italia e Giappone. Anche su RaiPlay Sound sarà presente un’offerta dedicata, dal titolo Lucca Comics and Games 2026: dentro i mondi del festival, un viaggio tra fumetti, manga, anime, videogiochi, cosplay e giochi di ruolo, attraverso i grandi protagonisti e gli anniversari dell’edizione. Come di consueto Lucca Comics & Games avrà un’importante presenza sui canali social ufficiali della Rai. Durante i cinque giorni della manifestazione, una squadra dedicata racconterà l’evento attraverso foto e video, valorizzando i programmi e i contenuti Rai, ma anche la community di appassionati, con il coinvolgimento di talent e artisti. I contenuti saranno raccolti e rilanciati anche su RaiPlay, mentre la collaborazione tra i canali social Rai, quelli di Lucca Comics & Games e i talent coinvolti contribuirà a raggiungere un pubblico sempre più ampio e appassionato.

Protagonista anche Rai Radio. Radio 2 – radio ufficiale della manifestazione con dirette, collegamenti copertura social e incursioni sul passaggio degli ospiti – oltre alla postazione del Glass Rai a ridosso del community carpet, andrà in onda sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre con Soggetti smarriti con Marco Marzocca in collegamento con Francesco Maria Vercillo a Roma dalle 7,45 alle 9 e Radio2 Music Room Weekend con Silvia Boschero in diretta dal Glass Rai in Piazza del Giglio dalle 15 alle 18.

Rai Radio Kids e Rai Radio Tutta Italiana saranno presenti sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre con Marco Di Buono e Rebecca Manganaro, insieme al pupazzo dj per raccontare la manifestazione in tutti i suoi aspetti con contenuti pubblicati sui canali social. Che verranno affiancati dai profili Instagram e Facebook di Rai Radio, anche attraverso collaborazioni.

Nel Glass Rai – oltre alla postazione fissa di Rai Radio 2 – ci sarà la Tgr Toscana che darà massima diffusione all’evento con servizi e collegamenti, e realizzerà uno speciale in diretta su Rai 3 – domenica 1 novembre dalle 13 – completamente dedicato a Lucca Comics & Games.

Tra gli appuntamenti per Rai Kids, venerdì 30 ottobre la presentazione di Buonanotte Signò con Marco Mazzocca e il direttore Roberto Genovesi mentre sabato 31 ottobre Pera Toons presenta la seconda stagione di Prova a non ridere, sempre alla presenza del direttore Genovesi.

Per Rai Italia saranno due le produzioni che si occuperanno di Lucca Comics & Games: Casa Italia e Paparazzi in onda dal lunedì al venerdì.

Oltre ai consueti spazi informativi delle Testate televisive e radiofoniche, da segnalare RaiNews.it – il portale web e social dell’informazione Rai – che seguirà la manifestazione con una copertura multimediale completa: maratona con foto e highlights, fascia video in homepage, articoli, contenuti social (YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook e il canale broadcast WhatsApp). Spazio anche a una selezione dei più interessanti servizi in onda sui Telegiornali Rai.

Su Rai 1 sarà Uno Mattina ad aprire una finestra sugli eventi di Lucca Comics & Games con spazi dedicati.