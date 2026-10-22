‘L’essenziale è invisibile agli occhi’, c’è tempo fino all’1 marzo per iscriversi alla decima edizione

L’iniziativa in ricordo di Fabio Lucchesi e Gnago vuole stimolare la riflessione degli alunni sui problemi sociali e ambientali di oggi

C’è tempo fino all’1 marzo per iscriversi alla decima edizione del concorso L’essenziale è invisibile agli occhi – promosso dall’Associazione Equinozio, con il patrocinio del Comune di Lucca, del Comune di Capannori, della Provincia di Lucca e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana – in ricordo di Fabio Lucchesi, maestro elementare, da sempre impegnato nel promuovere la solidarietà tra le persone e il rispetto dell’ambiente, sia come cittadino che come insegnante.

Fabio Lucchesi è prematuramente scomparso 11 anni e mezzo fa e l’Associazione di commercio equo e solidale Equinozio – di cui Fabio è stato uno dei soci fondatori – ha deciso di ricordarlo con un concorso in sua memoria, rivolto alle scuole primarie. L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la riflessione degli alunni sui problemi sociali e ambientali del nostro tempo e sul ruolo fondamentale della collaborazione e della solidarietà per individuare le possibili soluzioni; tutti temi questi estremamente cari a Fabio Lucchesi.

Oltre a Fabio, il concorso ricorda Antonio Tregnaghi, per tutti Gnago, socio storico dell’associazione Nuova Solidarietà, disegnatore, grafico, autore di libri illustrati per bambini, collaboratore di svariati enti ed associazioni, amico di Fabio e autore delle grafiche di questo Concorso sin dalla sua prima edizione.

Sono previsti dei premi in denaro per i primi tre classificati, e per il premio speciale Gnago. I premi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di beni e servizi per attività scolastiche legate a progetti educativi e didattici per migliorare l’offerta formativa.

Per l’anno scolastico 2026/2027 il pensiero ispiratore degli elaborati sarà In viaggio con il commercio equo: piccoli gesti e grandi storie. Uno degli obiettivi di questa edizione è far conoscere il commercio equo e solidale alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, illustrando i principi etici che stanno alla base dei prodotti che acquistiamo. L’intento è promuovere un consumo consapevole e informato, trasformando i consumatori in ‘consum-attori’.

Si propone, quindi, una riflessione sul commercio equo e solidale attraverso gli occhi delle bambine e dei bambini, che possa aiutarci a conoscerlo meglio e a praticare quotidianamente un’alternativa già possibile.

Ai partecipanti viene richiesto di scegliere un prodotto del commercio equo e solidale e di ricostruirne il viaggio: dalla terra e dalle mani di chi lo produce fino alla casa, alla scuola o al negozio, passando per tutti gli intermediari (per esempio, il viaggio del cacao, del tè o dello zucchero).

Per partecipare al progetto è necessario inviare la scheda di iscrizione entro l’1 marzo 2027 all’indirizzo email premio.fabiolucchesi@gmail.com.