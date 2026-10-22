Messa, effigie e concerto per ricordare don Diomede

Avrebbe compiuto 100 anni, Lui non è qui per festeggiarlo, ma il suo esempio vivrà per sempre in chi lo ha incontrato, felice di tramandarlo a chi invece non ha avuto occasione. Il 24 ottobre, Lucca omaggia don Diomede Caselli, nato a Camaiore e consacrato il 26 giugno del 1949 dal vescovo Antonio Torrini.

Nominato curato di San Leonardo in Borghi, mostrò subito oltre ad una grande intelligenza grandissima disponibilità, capacità educative e facili rapporti con la gioventù, fu quindi naturale diventare pochi anni dopo (1953) assistente spirituale e condirettore del giovane istituto per minori Villaggio del Fanciullo da poco fondato da don Natalino Mei e don Enzo Tambellini (1947). Era un grande compito, ma nella piccola botte del “curatino” maturava un vino effervescente pronto ad alimentare molte altre attività: fra queste, insegnante scolastico in due istituti di scuola media superiore (cosi erano definite allora) continuando così a coltivare bellissimi rapporti con la gioventù.

Fu parroco, studioso (grandi e colti i suoi sermoni), insegnate, assistente e guida spirituale, informale ma efficace consulente matrimoniale. Sempre però tornava al suo Villaggio, dai suoi ragazzi. Carattere forte nelle espressioni e nel porsi di fronte al giovane che sbaglia o all’adulto che necessita di consiglio. Nell’affrontare il rapporto con gli altri specialmente con i “suoi ragazzi” non ebbe mai esitazione nel saper assumere posizioni decise, anche di contrasto, in quanto la sua convinzione più volte espressa chiaramente è che il no talvolta è doveroso comunque faticoso ma quando mosso da sano sentimento è espressione di amore nella pratica educativa.

Uomo di fede e di cultura, ma anche di passioni umane, probabilmente coltivate anche per l’assidua frequentazione di giovani studenti. Aperto alle novità, alle evoluzioni della società ma con autorevole, mai preconcetta bensì positiva critica. Nella sua generosità, nel 2014 volle che il Villaggio si organizzasse in Fondazione, per meglio continuare la missione educativa con l’appoggio prezioso del volontariato, comunque in ordine con le attuali direttive del Terzo Settore.

Nel giorno del compleanno, sabato 24 ottobre, alle 17,30 sarà celebrata una messa nella basilica di San Frediano. Domenica 25 alle 17 a San Pietro Somaldi sarà svelata un’effige e ci sarà il concerto Chi canta prega due volte, con il coro femminile e quartetto d’archi del liceo musicale Passaglia diretti da Ausilia Cristofaro e Roberto Presepi.