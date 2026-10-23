Dall’Antica Zecca di Lucca la medaglia ufficiale di Lucca Comics and Games 2026

Lucca Comics & Games si appresta tra pochi giorni ad inaugurare la sua 60esima edizione e per l’occasione la Fondazione Antica Zecca di Lucca ha coniato la tradizionale medaglia ufficiale della manifestazione. È ormai il 23esimo anno che la fondazione infatti propone la prestigiosa medaglia, coniata come sempre dal Collegio dei Monetieri sulla base del poster della manifestazione.

La presentazione si è svolta questa mattina (venerdì 23 ottobre) proprio nella sede della Fondazione Antica Zecca di Lucca, alla presenza del presidente Alessandro Colombini, dell’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, per il Collegio dei Monetieri il magister monetae Roberto Orlandi e l’assessore al Bilancio del comune di Lucca Moreno Bruni.

È ad alcuni dei personaggi che hanno abitato i manifesti storici del festival che Claudio Castellini, il disegnatore del poster di Lucca Comics, ha dedicato il suo lavoro: il primo meta-poster fa tornare in scena, insieme, i protagonisti del passato. Castellini ha rivisitato l’eroina d’oro Lu di Zerocalcare (La Ribelle – il coraggio), il Sandokan di Don Maitz (L’Avventuriero – la forza), il gorilla col robot di Phil Hale (La Scimmia – l’evoluzione), Lady Hope di Ted Nasmith (La Dea – la speranza), il drago di Ciruelo (Il Drago – la fantasia): infine ha inserito i suoi personaggi L’Eroe (il passato) e la Bambina (il futuro).

Un lavoro importante quello di Castellini e sicuramente minuzioso quello del magister monetae Roberto Orlandi poiché tutti i personaggi della medaglia sono stati ridisegnati ispirandosi al manifesto originale con l’aggiunta della cortina delle Mura di Lucca dove spicca il campanile di San Martino, scelta che si è resa necessaria per armonizzare la medaglia stessa. Anche quest’anno sono state realizzate tre versioni: quella standard dorata, quella bagnata in argento a tiratura limitata e poi per i collezionisti nella versione in argento. Mentre la spilletta, anche questa ormai una tradizione della Zecca, è stata realizzata a partire dal disegno colorato alla moda dei personaggi della Marvel.

“Continua la collaborazione tra Lucca Comics e la Zecca di Lucca per la medaglia celebrativa della manifestazione, diventata oggetto iconico per i visitatori e i collezionisti – sottolinea Nicola Lucchesi. Questa medaglia ci ha accompagnato in tanti momenti cruciali come nel 2006, i 40 anni della manifestazione con il ritorno in città. E ancora nel 2016, con le medaglie celebrative dell’edizione gold, dunque non poteva mancare quest’anno”.

“Come sempre la Fondazione dell’Antica Zecca di Lucca partecipa con grande entusiasmo al Lucca Comics & Games – afferma il presidente Alessandro Colombini – e proprio per questo vogliamo lasciare anche noi una traccia indelebile delle varie edizioni attraverso un piccolo, ma sicuramente importante e prezioso simbolo quale la medaglia ufficiale della manifestazione. Speriamo che anche quest’anno, come d’altronde accade ogni anno, incontri il plauso e il favore dei tanti visitatori e degli stessi lucchesi”.

“Ho fatto un primo disegno un po’ barocco, dark – aggiunge Roberto Orlandi -. Con la nuova locandina abbiamo poi ridisegnato i personaggi, simili a come sono sul manifesto e il risultato ottenuto è bellissimo. Questo è un prodotto artigianale: dal disegno si passa sul vetro e si inizia a costruire con la plastilina il modello, poi si passa ai gessi e al prodotto finale. E’ giusto sottolineare che la medaglia è frutto di un progetto ben definito. Dobbiamo mantenere vivi i 13 secoli della storia di Lucca e della sua tradizione”.

“Porto i saluti dell’amministrazione comunale e ci tengo a precisare che quest’anno la moneta è veramente bella – conclude l’assessore Bruni -. Sono contento di essere stato presente ai momenti importanti della crescita di Lucca Comics e di Lucca crea e penso che il lavoro della Zecca di Lucca è un lavoro di vicinanza continua all’amministrazione e ai suoi eventi. Questo non è un museo questa è una situazione viva e dinamica. Racconta storia presente e si proietta sul futuro. La Zecca costruisce la storia della città attraverso il suo lavoro”.