Fondazione Monasterio ai Comics con le storie della scimmietta Aisha

Ospiti degli eventi e al Real Collegio Sandra von Borries e Frank Espinosa, il celebre fumettista e animatore americano

Aisha, la scimmietta blu, mascotte dei piccoli pazienti di Monasterio, e il suo cuoricino Bumbùm sono ormai di casa nella città delle Mura. Dopo la partecipazione dello scorso anno, Monasterio torna a Lucca Comics & Games con una presenza ancora più ricca, tra laboratori, incontri, una nuova storia e un importante progetto dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Aisha arriva a Lucca in compagnia di due persone speciali: Ospit, già art director di Warner Bros, che ha dato forma alla scimmietta blu e ai tanti personaggi delle sue avventure.

Dal 28 ottobre al 1 novembre, Aisha e Bumbùm saranno protagonisti dello stand di Monasterio, al primo piano del Real Collegio, nell’area Junior Kids, aperto ogni giorno dalle 9 alle 19. Qui i visitatori potranno conoscere il progetto e divertirsi con la Ruota della fortuna di Aisha.

Frank Espinosa: il mondo del fumetto tra disegno e narrazione

Il programma si apre con due appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi, per scoprire come nascono i personaggi e come si costruiscono le storie attraverso il linguaggio del fumetto.

Venerdì (30 ottobre), dalle 15,30 alle 16,30, al Real Collegio, Frank Espinosa guiderà i bambini nel laboratorio Progettazione del personaggio: Aisha e Bumbùm. Un’occasione per conoscere i segreti della caratterizzazione visiva e cimentarsi nella creazione di personaggi, a partire proprio dalla scimmietta blu e dal suo inseparabile cuoricino. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 7 anni in su.

Sabato (31 ottobre), dalle 10.30 alle 11,30, sempre al Real Collegio, sarà la volta di Due pannelli, mille storie: la magia del fumetto. Attraverso immagini e vignette, Espinosa accompagnerà i bambini alla scoperta di come si costruisce una narrazione, trasformando semplici disegni in storie ricche di emozioni, azione e fantasia. Anche questo appuntamento è dedicato ai bambini dai 7 anni in su.

Entrambi i laboratori sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 1 novembre: Aisha presenta la sua nuova avventura

Domenica 1 novembre, Aisha e Bumbùm presenteranno in anteprima la loro nuova storia, Aisha e la Lava Incandescente, un nuovo viaggio in una giungla caldissima, con un personaggio inedito ispirato a un medico reale di Monasterio: dalle 10.30 alle 11.30, al Junior Lab 2 del Real Collegio, Sandra von Borries accompagnerà, infatti, i bambini in un incontro speciale di narrazione e musica, con la lettura della nuova avventura e l’ascolto delle canzoni originali. A seguire, spazio alla creatività con un laboratorio manuale ispirato al mondo di Aisha. L’attività è consigliata ai bambini dai 5 ai 10 anni, con accesso libero fino a esaurimento dei 25 posti disponibili.

La giornata proseguirà dalle 12 alle 13 al PalaDediche, dove Sandra von Borries e Frank Espinosa incontreranno il pubblico per la firma delle copie della nuova storia.

Nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 16,30, in Sala Pro, al primo piano di Palazzo Guinigi, Frank Espinosa sarà protagonista anche di un workshop rivolto agli adulti, Character Design & Visual Storytelling: l’arte di costruire un personaggio. Un appuntamento pensato per aspiranti illustratori, storyteller e professionisti.

Lucca Comics & Games sostiene Monasterio: una nuova app per i piccoli pazienti

Le novità non finiscono qui. Monasterio è stato scelto tra i beneficiari dell’area performance di Lucca Comics & Games, grazie alla quale sarà possibile sostenere la realizzazione di una nuova app dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

L’app sarà pensata per accompagnare i piccoli pazienti durante il percorso di cura e supportare il rientro a casa con esercizi di riabilitazione attraverso giochi e tecniche di distrazione capaci di rendere più serena l’esperienza in ospedale. Un progetto che mette la tecnologia al servizio dell’accoglienza e dei bisogni dei bambini.

Domenica 1 novembre, dalle 15, nell’area performance del Padiglione Carducci, si terrà l’asta di beneficenza. Tra le opere messe all’asta ci sarà anche una delle illustrazioni realizzate da Frank Espinosa per la nuova storia di Aisha.

La partecipazione di Monasterio a Lucca Comics & Games si arricchisce così di un nuovo significato: accanto alla creatività e all’immaginazione, la manifestazione offre un’opportunità concreta per sostenere un progetto rivolto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

La dichiarazione del direttore generale