I big, il metal, le sigle, il clubbing, i dischi e le chitarre. Il programma dell’Area Music di Lucca Comics & Games

Tornano Sony e Warner con le loro star, in piazzale Verdi giornate a tema metal e Irish, si fa festa al Foro Boario e al Village, arrivano le chitarre Fender e Ibanez, al Giglio ci sono i Cavalieri del Re, Voci di Mezzo e l’omaggio a Yoko Kanno

Da oltre vent’anni Lucca Comics & Games ha la propria colonna sonora: è il ricchissimo programma di concerti, performance, spettacoli e divertimento che sta sotto la bandiera dell’Area Music. E le novità ogni anno non mancano di stimolare la fantasia del pubblico che sta per mettersi in viaggio. Dopo l’allegria del Ledwall che da tre anni colora il Giardino degli Osservanti, dopo lo sbarco delle grandi discografiche, Sony e Warner che confermano la loro presenza con un parterre di artisti in stile Sanremo, dopo il trionfale ritorno del palco dentro le Mura l’anno scorso, dopo l’esordio dei party in stile clubbing nel 2025 con due appuntamenti al Foro Boario, quest’anno arrivano gli strumenti musicali, con Fender e Ibanez e le loro storiche chitarre, che il pubblico potrà ammirare in un nuovissimo padiglione. E ancora, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini diventa il palcoscenico ideale per i brividi di Voci di Mezzo, l’attesissimo ritorno dei Cavalieri del Re e lei, la grandissima Yoko Kanno, con un concerto dedicato alle sue memorabili colonne sonore.

La scena discografica italiana incontra i fan di Lucca

Per il terzo anno le major discografiche scommettono sul pubblico di Lucca Comics & Games, e portano i nomi più caldi della scena musicale italiana: tra big e voci emergenti, il panorama proposto è variegato e ricchissimo. Warner Music torna a Lucca Comics e rafforza la sua presenza nello spazio del Franceschetto con un’area esclusiva interamente dedicata alla musica e ai veri collezionisti. Una grande parte dell’esperienza sarà dedicata al mondo degli 883, con un’area unica pensata su misura per i fan presenti a Lucca Comics. Il palinsesto si arricchirà inoltre di eventi speciali e firmacopie di tanti artisti, il cui elenco completo verrà svelato ufficialmente nel corso delle prossime settimane sui social di Warner Music Italy. Tra i primi nomi annunciati presenti ci saranno Ariete e Giuse The Lizia. Un progetto dinamico e immersivo, nato per offrire un’esperienza imperdibile a tutti gli appassionati presenti a Lucca per poter incontrare dal vivo i propri artisti preferiti e scoprire delle vere e proprie rarità discografiche.

Sony Music Entertainment Italy anche quest’anno si riconferma grande protagonista a Lucca Comics & Games con un ricco palinsesto di artisti e progetti trasversali. Come da tradizione, il Sony Music Store farà tappa all’interno del punto vendita Sky Stone & Songs in Via Vittorio Veneto 7.

Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno di Giorgio Vanni, che presenterà il nuovo progetto discografico Generazione Vanni con un esclusivo firmacopie che si terrà sabato 31 ottobre insieme a Max Longhi. Imperdibile anche l’appuntamento di venerdì 30 ottobre al Foro Boario, dove alle 22,30 si terrà il DJ set di Daniel Tek “Alla DiscoTEKa”. Spazio anche alla grande musica Rock con i Karma, band iconica del panorama italiano, protagonisti di un progetto speciale in edizione limitata “Karma 1994-2023” che ne celebra la storia, anche attraverso il fumetto Ophelia (edito da Edizioni Bd) nato da un’idea di David Moretti, Giuseppe Camuncoli e Daniele Orlandini, ispirato alla canzone omonima contenuta nell’ultimo loro album “K3”.Nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori dettagli su orari, attività e nuovi artisti che si aggiungeranno alla lineup: gli aggiornamenti saranno sui canali social e ufficiali.

Il palco in città: In piazzale Verdi tutto il sound di Lucca60

Il programma di Piazzale Verdi – delle quattro colonne portanti della mappa sonora di Lucca Comics & Games 2026 quella dedicata alle performance live a più alto impatto – nasce come un palinsesto musicale trasversale rispetto a generi e generazioni. Attraverserà infatti sensibilità e linguaggi differenti e sarà un viaggio fatto sia di memorie che di nuove scoperte.

Si partirà mercoledì 28 ottobre con il cantautorato di Leonardo De Andreis (alle 016,30), e di Enrico Sadici (alle 18). Alle 19.30 sarà il momento dell’omaggio dei Living Park a una band che ha segnato profondamente la storia del rock contemporaneo con lo show Linkin Park Legacy.

Il palco di piazzale Verdi ospiterà anche alcuni speciali: sono i Secret Legacy Shows, gli appuntamenti realizzati con il supporto di alcuni partner, durante i quali grandi ospiti a sorpresa salteranno sul palco per un vero e proprio fuori programma. I primi di questi appuntamenti sono previsti proprio mercoledì 28 (15,30 e 19), giovedì 29 (15,30 e 19), venerdì 30 (15,30 e 19), sabato 31 ottobre (15 e 19,30), e domenica 1 novembre (alle 14,30): parliamo degli Univideo Secret Legacy Show. Il Ravensburger Secret Legacy Show e Rai Kids Secret Legacy Show ci aspettano rispettivamente per venerdì 30 (alle 16) e sabato 31 ottobre (15,30).

Giovedì 29 ottobre sarà la volta dei Punktales (16) e, in serata, i mitici Cavalieri del Re (Riccardo Zara, Jonathan Zara e Guiomar Serina) ci regaleranno un’anteprima del concerto che terranno il giorno successivo, venerdì 30 ottobre, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, assieme al coro degli AnimeEniacs Corp e a quattro musicisti dei La Mente di Tetsuya, storica cartoon cover band di Venezia. L’ingresso per possessori di un titolo di accesso valido per il 30 ottobre, sarà richiesta la prenotazione sulla app di LuccaC&G.

Venerdì 30 ottobre, il palco cambierà ancora registro con le sonorità urban dei NoDrip (alle 17), seguite dal rock dei Sunset Radio (alle 18). Alle 19,30 toccherà finalmente ai Finley, icona del pop punk italiano protagonisti di una stagione musicale ancora capace di far cantare il pubblico, dopo il grande successo del tour per i vent’anni dall’uscita di Tutto è possibile, il loro primo album.

With great power: la potenza del metal

Il 31 ottobre piazzale Verdi si aprirà alla potenza sonora, all’energia dello spettacolo e agli immaginari epici che caratterizzano il genere power metal. Il titolo riprende il celeberrimo “With great power comes great responsibility” da Spider-Man. Qui, il great power è quello delle chitarre, delle voci, dei tempi incalzanti; è la forza di una musica capace di unire velocità e melodia, tecnica e teatralità, dimensione fantastica ed eticità. In line-up, gli Elettra Storm (alle 17), gli Alterium (alle 18) e infine, dalla Germania, gli attesissimi Grailknights (19,30). A tutti loro, la… great responsibility di farci saltare tutto il giorno sotto il palco.

Emerald sounds: la serata Irish

Una musica che invita a muoversi, a seguire il ritmo, a entrare nella cultura che racconta. È la musica di feste popolari, danze e melodie tramandate nel tempo. Questa è l’atmosfera di Emerald sounds, la serata di domenica 1 novembre che porterà a Lucca Comics & Games 2026 lo spirito più folk dell’isola di smeraldo. La tradizione celtico-irlandese celebrata sul palco di piazzale Verdi sarà un’occasione per viaggiare lontano, senza spostarsi. Apriremo alle 12 con il workshop dei Gens d’Ys, che torneranno alle 16 con il loro show. Alle 17 sarà la volta de I Santi Bevitori, alle 18 quella degli Uncle Bard & The Dirty Bastards. In mezzo a tutta questa Irlanda, la doverosa celebrazione dei 30 anni dei Raggi Fotonici (14,30), la cartoon band italiana più longeva nella storia delle sigle tv, da sempre protagonista sui palchi di Lucca.

Il ritmo della community: Tutti sotto li Ledwall del Village

Nella programmazione dell’area Music, il Giardino degli Osservanti è l’anima più fandom: uno spazio di aggregazione in cui la musica incontra le community e l’energia restituita dal pubblico è un ingrediente essenziale della ricetta. Le attività alternano show a tema, animazione, contest, giochi e proposte dai molti immaginari di LC&G: cosplay, steampunk, retrogaming, sigle, K-pop e contaminazioni tra cultura nerd, performance e musica.

Sabato 31 (alle 17) torna l’Anime Vocal Contest, il concorso canoro dedicato alla musica fantasy-pop, delle sigle televisive e dell’immaginario fantastico che ha meritato il nome di “Sanremo Fantasy”. Questi i cinque finalisti che si contenderanno la vittoria sul palco del Community Village, al Giardino degli Osservanti: Giorgia Romanelli (Castellarano, RE), Valeè (Bologna), Silvia Amadei (Verona), Shack (Cassino, FR), Giacomo Fochetti (Vignola, MO).

E per finire in bellezza, il Giga Party di domenica 1 novembre (17,30), pensato per far rivivere l’energia degli anni ’90 e dintorni. Uno show travolgente che unisce DJ set, performance live, animazione, giochi interattivi e mascotte, trasformando la piazza in una grande festa dove si canta, si balla e si torna bambini. Un mix di hit dance, sigle dei cartoni animati e brani iconici cui si aggiungono sketch, gadget e interazione con il pubblico.

Un padiglione per gli strumenti: Arrivano le chitarre di Fender e Ibanez

La grandissima novità dell’universo music di Lucca Comics & Games è quest’anno il padiglione di 100mq tutto dedicato agli strumenti musicali, in via del Pallone (a pochi passi dal palco di piazzale Verdi) che comprenderà due dei maggiori marchi nel campo degli strumenti musicali: le celeberrime firme Fender e Ibanez, che in diversi decenni di storia hanno contraddistinto il panorama delle chitarre e dei bassi.

Dagli Stati Uniti, il gruppo Fender esporrà alcune chitarre Limited Edition introvabili dei marchi Fender e Jackson, frutto di collaborazioni storiche per esempio con videogiochi come Diablo, Monster Hunter, e personaggi come Hello Kitty. E darà la possibilità di far provare le novità sia del mondo Fender che Jackson ai visitatori, novità che verranno annunciate a metà ottobre e verranno ammirate per la prima volta in esclusiva a Lucca Comics & Games 2026

Il mitico marchio giapponese Ibanez sarà presente a Lucca Comics & Games 2026 con uno stand speciale dove sarà possibile ammirare una selezione di strumenti fuori dal comune. In più presenterà una speciale collaborazione che verrà svelata soltanto in fiera, ma che susciterà l’interesse di tutti gli appassionati.

Anche Eko, marchio storico italiano oggi parte di Algam Eko, si affaccia quest’anno a Lucca. Algam Eko donerà una Eko Guitars Marco Polo T500e So, che sarà messa all’asta nell’Area Performance, durante il tradizionale evento benefico di chiusura della manifestazione, domenica 1 novembre al Padiglione Carducci. La donazione di questa chitarra segna l’inizio della collaborazione tra Algam Eko e Lucca Comics & Games, destinata a proseguire nel 2027.

Un mito delle colonne sonore: L’omaggio di Lucca a Yoko Kanno

Il suo arrivo in Italia è stata una delle notizie più apprezzate lo scorso giugno: Yōko Kanno sarà a Lucca Comics & Games sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, per incontrare i fan ed essere celebrata come merita una leggenda delle colonne sonore degli anime, dei videogiochi, del cinema e della televisione. E il 3 novembre a Milano, la sensei si esibirà in un concerto imperdibile.

Yōko Kanno ha composto note memorabili e iconiche, tra cui Tank!, l’opening jazz della colonna sonora di Cowboy Bebop, ma anche Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Macross Frontier, Darker than Black e Genesis of Aquarion e i videogiochi e il cinema.

Si comincia sabato 31 (alle 10) all’Auditorium del Suffragio con un’intervista pubblica sulla sua carriera e si prosegue domenica 1 (alle 15) al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con un concerto dedicato alle sue musiche più amate, suonate e cantate dagli AnimEniacs Corp e dai musicisti del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca.

Infine, si avvicina anche il 3 novembre e si avvicina Piano Me, il concerto di Yōko Kanno al Teatro Nazionale di Milano, il progetto solista in anteprima europea che unisce pianoforte dal vivo e immagini, prodotto da Let Me See e Yellow Echos: la prevendita dei biglietti è attiva, affrettatevi per acquistare il biglietto su TicketOne.

Voci di mezzo: “Legacy” e le leggende del doppiaggio al Giglio

Legacy non è soltanto ciò che ereditiamo, ma ciò che scegliamo di portare avanti, trasformare e consegnare a chi verrà dopo di noi. Legacy, ovvero la leggenda che non rimane immobile nel passato, ma continua a vivere attraverso nuove storie e nuovi personaggi.

E quest’anno “Voci di Mezzo” celebra il passaggio di testimone tra alcune delle opere più amate dell’immaginario collettivo e tra i grandi interpreti del doppiaggio italiano che hanno contribuito a renderle indimenticabili. Il format creato a Lucca Comics & Games da Cristina Poccardi, che da oltre 10 anni riunisce le grandi voci italiane del doppiaggio e le mitologie contemporanee, ci porta quest’anno in un viaggio attraverso l’horror, il mito, il fantasy e l’universo dei supereroi, nel quale ogni racconto raccoglie un’eredità e, reinventandola, ne costruisce una nuova. Perché una vera leggenda non finisce: trova sempre qualcuno disposto a raccoglierne la voce.

Appuntamento dunque domenica 1° novembre, alle 19, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. L’ingresso è esclusivo per i possessori di un titolo di accesso valido per il 1° novembre, sarà richiesta anche la prenotazione sulla app di LuccaC&G, con Cristina Poccardi (autrice e produttrice dello spettacolo) e Mirko Fabbreschi (autore, compositore e leader dei Raggi Fotonici), e con Riccardo Suárez, Marco Vivio, Flavio Aquilone, Manuel Meli, Alessandro Quarta, Riccardo Onorato, Riccardo Rossi e Barbara De Bortoli.

E la notte si balla al Foro Boario: Il clubbing di Lucca Comisc & Games

L’anno scorso abbiamo ballato al ritmo del French Touch con Etienne de Crecy e il sabato con Bloody Beetroots, quest’anno la notte di Lucca si accende al Foro Boario, il bellissimo e rinnovato spazio dedicato ai più giovani appena al di là di Porta Santa Maria. Tornano le serate di Clubbing, per chi dopo un’intensa giornata in padiglioni e sale incontri vuole scatenarsi al ritmo di musica.

Venerdì 30 (alle 22) si parte con il format Alla discoTeka con Daniel Tek: più che un DJ set, un party a tutta cassa che mette insieme musica dance, elettronica e remix inediti delle sigle dei cartoni animati più famose.

L’appuntamento per festeggiare il 60° anno di Lucca Comics & Games è invece sabato 31 ottobre con “Blaster”, il party alternativo che unisce clubbing e live show. Mixando le sottoculture dalla scena musicale (metal, punk, rock, elettronica) al mondo nerd, crea uno spazio nuovo e inclusivo, perfetto per scatenarsi a Lucca Comics & Games. Un evento che saprà sorprendere, perché ogni serata Blaster la tematica cambia e cambia la line up di band a seconda del genere musicale, e il personaggio alieno cambia il suo outfit.