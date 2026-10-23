Lucca Comics & Games: le iniziative proposte dall’Arcidiocesi

Perché Lucifer ci sta più simpatico di Dio?

In occasione della sessantesima edizione di Lucca Comics & Games, incentrata sul tema Legacy, l’Arcidiocesi di Lucca propone una fitta serie di iniziative che uniscono creatività giovanile, cammini storici e testimonianze di pace, proponendo eventi sia indipendenti sia inseriti nel cartellone ufficiale del festival.

Il ricco calendario si apre mercoledì (28 ottobre) alle 16 nella chiesa di San Cristoforo, dove, alla presenza dell’arcivescovo mons. Paolo Giulietti, verrà inaugurato il padiglione espositivo ufficiale Nagasaki ’45. La mostra, incentrata sulla graphic novel della fumettista francese Nathalie Fourmy (premiata ad Angoulême), racconta la vicenda dei coniugi cristiani Takashi Paolo Nagai e di sua moglie Midori, duramente segnati dalla bomba atomica sganciata sulla città.

L’esposizione, dentro il programma ufficiale del festival, gode del patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, dell’Arcidiocesi di Nagasaki, del Comune di Lucca e della partnership con Lucca Crea e il progetto Thesaurum Fidei. L’inaugurazione ospiterà una preghiera interreligiosa per la pace e la mostra resterà visitabile fino all’1 novembre; il 29 ottobre saranno inoltre attivi laboratori pomeridiani per ragazzi (dalle 15 alle 18) con l’autrice, mentre il 30 ottobre alle 10,30 alcuni studenti lucchesi presenteranno un gioco a tema.

Parallelamente, per tutta la manifestazione, torna anche la tradizionale iniziativa Fede e fumetto, promossa dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Infatti, la chiesa di San Salvatore ospiterà due esposizioni: le opere di under 23 per il concorso Fede e Fumetto, incentrato su temi spirituali, e la mostra Francigena. Una via mille racconti, viaggio visivo a cura di Maria Pacini Fazzi Editore che rilegge l’antico cammino attraverso la creatività giovanile. In particolare il 29 ottobre, alla presenza dell’Arcivescovo, alle 12 nello stand dell’Ufficio Scolastico Territoriale Scuola in Comics (Cortina Santa Maria, Mura Urbane) si terrà la premiazione dei vincitori del concorso, mentre alle 16, nella chiesa di San Salvatore, si inaugurerà ufficialmente la mostra sulla Via Francigena.

Inoltre, nella cornice del Salone del Palazzo Arcivescovile si terranno quattro speciali appuntamenti culturali alla presenza di mons. Giulietti. Giovedì (29 ottobre) alle 17 verrà presentato il libro Francesco ha un cuore giovane di Giuseppe Scarlato, con postfazione di Antonia Salzano, madre di san Carlo Acutis; venerdì 30 ottobre alle 16 sarà la volta del volume Un prof di nome Gesù di Andrea Manetti. Gli incontri proseguiranno sabato (31 ottobre), sempre alle 16, con Perché Lucifer ci sta più simpatico di Dio? insieme a Salesalato, blogger specializzato in apologetica cristiana, per poi concludersi domenica 1 novembre alle 18 con l’appuntamento One piece. Un manga da Dio a cura dell’associazione Cattonerd.