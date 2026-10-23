Lucca Gulp! celebra 60 anni di Lucca Comics con una mostra speciale: 23 artisti reinterpreteranno la locandina

Per il terzo anno consecutivo, l’associazione Lucca Gulp! organizza una mostra di tavole originali dedicate al tema della manifestazione. Quest’anno il titolo è Legacy – 60 anni tra le nuvole: ventitré artisti, legati a Lucca da un rapporto artistico e personale, propongono altrettante interpretazioni della locandina celebrativa dei sessant’anni. L’ingresso è gratuito, senza necessità del biglietto dei Comics. La mostra sarà ospitata dal 28 ottobre all’1 novembre nella Sala della Corte dell’Angelo, nel centro storico di Lucca, con apertura quotidiana dalle 9 alle 19.

Ventitré modi di raccontare un’eredità: le opere raccolte in Legacy offrono una straordinaria varietà di interpretazioni del concetto di eredità: artistica, fumettistica e personale. Si incontrano linguaggi, stili e tecniche differenti, dal fumetto bonelliano al manga, dall’historieta ai supereroi, fino alla bande dessinée. Alcuni autori hanno scelto di affollare le proprie tavole di personaggi, citazioni e riferimenti, raccontando la ricchezza delle influenze ricevute; altri hanno preferito concentrarsi su un’unica immagine, capace di racchiudere l’essenza del proprio rapporto con il fumetto.

Per rappresentare la mostra è stata scelta l’opera di Marco Di Grazia, che reinterpreta lo Yellow Kid, uno dei personaggi simbolo delle origini del fumetto: una figura gioiosa, sospesa sopra Lucca, che sembra accogliere i visitatori in un abbraccio festante. Legacy non sarà soltanto un’esposizione. Durante i giorni di Lucca Comics & Games, la Corte dell’Angelo ospiterà incontri, presentazioni e conversazioni dedicate al fumetto, alla fantascienza e ai progetti editoriali degli autori.

Mercoledì (28 ottobre) alle 14,30 l’inaugurazione della mostra con la partecipazione degli artisti e un brindisi inaugurale. Giovedì (29 ottobre) alle 16,30 ci sarà Lunar Lex – Fantascienza a fumetti con Luca Franceschini, Luciano Costarelli e Chiara Cimicchi. Un incontro dedicato alla fantascienza e alla sua rappresentazione nel fumetto, in occasione della pubblicazione della collezione di Lunar Lex. Giovedì (29 ottobre) alle 17,30 sarà la volta di Il sapone è il mio nemico – Topounto con Francesco Natali. Modera Francesco Palmieri. Venerdì (30 ottobre) alle 17 La resistenza a fumetti con Ludovica Tedesco, Marcello Mangiantini, Pierluigi Gaspa e Mirco Pucci. Per concludere sabato (31 ottobre) alle 17 Io c’ero, sapete una sega voi con Massimiliano Poggi e Bigo.