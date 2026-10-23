L'esposizione|
Lucca Gulp! celebra 60 anni di Lucca Comics con una mostra speciale: 23 artisti reinterpreteranno la locandina
La mostra sarà ospitata dal 28 ottobre all’1 novembre nella Sala della Corte dell’Angelo, con apertura quotidiana dalle 9 alle 19
Per il terzo anno consecutivo, l’associazione Lucca Gulp! organizza una mostra di tavole originali dedicate al tema della manifestazione. Quest’anno il titolo è Legacy – 60 anni tra le nuvole: ventitré artisti, legati a Lucca da un rapporto artistico e personale, propongono altrettante interpretazioni della locandina celebrativa dei sessant’anni. L’ingresso è gratuito, senza necessità del biglietto dei Comics. La mostra sarà ospitata dal 28 ottobre all’1 novembre nella Sala della Corte dell’Angelo, nel centro storico di Lucca, con apertura quotidiana dalle 9 alle 19.
Ventitré modi di raccontare un’eredità: le opere raccolte in Legacy offrono una straordinaria varietà di interpretazioni del concetto di eredità: artistica, fumettistica e personale. Si incontrano linguaggi, stili e tecniche differenti, dal fumetto bonelliano al manga, dall’historieta ai supereroi, fino alla bande dessinée. Alcuni autori hanno scelto di affollare le proprie tavole di personaggi, citazioni e riferimenti, raccontando la ricchezza delle influenze ricevute; altri hanno preferito concentrarsi su un’unica immagine, capace di racchiudere l’essenza del proprio rapporto con il fumetto.
Per rappresentare la mostra è stata scelta l’opera di Marco Di Grazia, che reinterpreta lo Yellow Kid, uno dei personaggi simbolo delle origini del fumetto: una figura gioiosa, sospesa sopra Lucca, che sembra accogliere i visitatori in un abbraccio festante. Legacy non sarà soltanto un’esposizione. Durante i giorni di Lucca Comics & Games, la Corte dell’Angelo ospiterà incontri, presentazioni e conversazioni dedicate al fumetto, alla fantascienza e ai progetti editoriali degli autori.
Mercoledì (28 ottobre) alle 14,30 l’inaugurazione della mostra con la partecipazione degli artisti e un brindisi inaugurale. Giovedì (29 ottobre) alle 16,30 ci sarà Lunar Lex – Fantascienza a fumetti con Luca Franceschini, Luciano Costarelli e Chiara Cimicchi. Un incontro dedicato alla fantascienza e alla sua rappresentazione nel fumetto, in occasione della pubblicazione della collezione di Lunar Lex. Giovedì (29 ottobre) alle 17,30 sarà la volta di Il sapone è il mio nemico – Topounto con Francesco Natali. Modera Francesco Palmieri. Venerdì (30 ottobre) alle 17 La resistenza a fumetti con Ludovica Tedesco, Marcello Mangiantini, Pierluigi Gaspa e Mirco Pucci. Per concludere sabato (31 ottobre) alle 17 Io c’ero, sapete una sega voi con Massimiliano Poggi e Bigo.
Agli appuntamenti si aggiungerà la presenza degli artisti della mostra, che offrirà ai visitatori l’occasione di incontrare gli autori e conoscere da vicino il lavoro e le idee dietro le opere esposte. Gli artisti sono Andrea Pesi, Annarita Rimini, Bigo, Bomboland, Cristiano Soldatich, Daniele Bianchi, Daniele Cerami, Francesco Natali, Gabriele Muratori, Luca Franceschini, Luca Petri, Ludovica Tedesco, Marco Di Grazia, Marica Picciocchi, Martina Volandri, Mauro Ridolfi, Mirco Pucci, Mirko Gabbrielli, Paolo Andolfi, Piero Celli, Riccardo Pieruccini (Ruggine), Snox e Umberto Sacchelli.