Al Summer Festival l’11 luglio l’unica data italiana di Mariah Carey

Con oltre 200 milioni di album venduti e 19 singoli è una delle cantanti più celebri e influenti della storia della musica

Lucca Summer Festival annuncia un appuntamento straordinario per l’edizione che celebra il suo trentennale: Mariah Carey si esibirà domenica 11 luglio sul palco delle mura storiche, per la sua unica data italiana.

Sarà la prima volta al festival per una delle artiste più celebri e influenti della storia della musica, una voce che ha attraversato generazioni e ridefinito i confini del pop e dell’R&B.

Il suo debutto a Lucca è uno degli eventi più attesi dell’estate 2027: l’occasione per incontrare dal vivo un’icona mondiale, interprete e autrice di canzoni entrate nella vita di milioni di persone. Da Hero a Without You, da Fantasy a Always Be My Baby, da My All a We Belong Together, il suo repertorio racconta oltre trentacinque anni di musica e successi.

Con oltre 200 milioni di album venduti e 19 singoli al numero uno della Billboard Hot 100, 18 dei quali scritti da lei, Mariah Carey detiene il record di primi posti nella classifica americana per un artista solista. Un risultato che testimonia non soltanto la forza della sua voce, immediatamente riconoscibile per estensione e versatilità, ma anche il suo talento di autrice e produttrice, capace di lasciare un segno profondo nella musica contemporanea.

Nel corso della sua carriera ha conquistato cinque Grammy Awards, dieci American Music Awards e numerosi altri riconoscimenti, tra cui i premi Billboard Artist of the Decade e Icon Award. Il suo ingresso nella Songwriters Hall of Fame ne ha celebrato il contributo alla scrittura musicale, mentre nel 2026 è stata insignita del titolo di MusiCares Person of the Year.

Il suo percorso artistico continua con Here For It All, sedicesimo album in studio e primo dopo sette anni, che ha debuttato nella Top 10 della Billboard 200 e raggiunto il primo posto nelle classifiche Top Album Sales e Top R&B Albums. Un lavoro che mette al centro le sue radici soul e R&B, affiancando alla potenza vocale una scrittura personale e intima.