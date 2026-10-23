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Massimiliano Poggi racconta Lucca con due canzoni: 20 anni di musica diventano un disco da collezione con la cover di Leo Ortolani

23 ottobre 2026 | 15:13
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di Redazione

Redazione

Massimiliano Poggi racconta Lucca con due canzoni: 20 anni di musica diventano un disco da collezione con la cover di Leo Ortolani

Le musiche di Massimiliano Poggi raccontano incontri, amicizie improvvise e personaggi straordinari, ma anche il lato emotivo e nostalgico della manifestazione

Ci sono canzoni che accompagnano una manifestazione e altre che finiscono per raccontare un’intera città. È il caso dei due brani di Massimiliano Poggi dedicati a Lucca Comics & Games, nati in momenti diversi ma accomunati da un legame profondo con la città e con le emozioni di chi, anno dopo anno, torna a viverne la magia. Due canzoni che non si limitano a celebrare una delle manifestazioni dedicate al fumetto più grandi e influenti al mondo, ma restituiscono qualcosa di più personale: il rapporto tra Lucca, i suoi ospiti e quell’atmosfera che, per alcuni giorni, trasforma la città in un luogo fuori dal tempo.

Poggi e canzoncina dei comics

Nato a Firenze nel maggio del 1973 e lucchese d’adozione, Massimiliano Poggi è un artista poliedrico che spazia dal disegno alla recitazione, fino alla musica. Autore e interprete di canzoni, ha saputo unire l’interesse per la cultura pop alla capacità di raccontare emozioni ed esperienze legate alle sue passioni.
Con La canzoncina di Lucca Comics & Games, diffusa a gran voce già durante l’edizione del 2006 e pubblicata online per la prima volta nel 2007, Poggi ha condensato in pochi versi decine di situazioni ben note a chi frequenta la manifestazione. Incontri, amicizie improvvise, personaggi straordinari e momenti destinati a diventare ricordi. Il tutto con l’ironia di chi conosce bene questo mondo e sa riconoscerne anche gli aspetti più quotidiani: “Ho conosciuto un signore che ha fatto il fumetto più bello del mondo… e dopo una cena mi ha fatto un disegno, che sulla tovaglia si disegna meglio”.
Se la prima canzone guarda alla fiera con lo spirito divertito di chi ne conosce ogni rituale, Lucca non è un fumetto, pubblicata nel 2023, ne racconta soprattutto il lato emotivo e nostalgico. È la prospettiva di chi non si limita a visitare la manifestazione, ma sceglie di fermarsi più giorni, di vivere la città, di ritrovarsi ogni sera con gli amici e di assaporare quella sensazione di vacanza in un mondo parallelo.

“Ci troviamo sempre là, in piazza per l’ultimo appuntamento, l’ultimo brindisi a questo momento, che vale il prezzo dell’abbonamento”, recita il brano. E poi arriva il momento della partenza: “E per quest’anno è tutto, un ultimo concerto sotto l’acqua e andiamo via, e si scioglie il trucco, non è la pioggia ma quel bacio che mi hai dato tu”.

Poggi e canzoncina dei comics
Sono immagini che raccontano un’esperienza difficile da spiegare a chi non l’ha mai vissuta. A Lucca ci si perde e ci si incontra, si ride e si piange, ci si stanca e ci si innamora. La manifestazione offre l’occasione, ma è la città, con le sue piazze, le sue strade e la sua dimensione raccolta, a completare quella magia. È proprio in questo incontro tra fumetto, musica, amicizia e vita quotidiana che le canzoni di Poggi trovano il loro significato più autentico.

A vent’anni dalla prima diffusione de La canzoncina di Lucca Comics & Games e nell’anno del sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games, i due brani diventano finalmente un oggetto da conservare: un disco in vinile che li raccoglie entrambi e ne celebra il percorso.

 

“Quella di fare un disco non è stata una mia idea – racconta Massimiliano Poggi -. Da qualche anno, in molti mi chiedevano di poter collezionare anche le mie sigle, esattamente come collezionano quelle dei cartoni animati. Questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere, ma dopo vent’anni ho pensato che potesse essere il momento per dar loro ragione”.

La pubblicazione nasce dunque anche dalla richiesta di chi, negli anni, ha continuato ad ascoltare e ricordare queste canzoni. La tiratura è limitata a 400 copie, un numero volutamente contenuto rispetto alle centinaia di migliaia di persone che frequentano la manifestazione. Una scelta coerente con la natura del progetto, pensato soprattutto per chi ama raccogliere oggetti legati alla storia di Lucca Comics & Games.

“Come ogni canzone, anche le mie sigle vengono ascoltate attraverso i canali di streaming. Non serve più avere un supporto fisico. Il mio disco interesserà solo i pochi che collezionano ancora dischi in vinile”, osserva Poggi.

Poggi e canzoncina dei comics
Ed è proprio a questi appassionati che si rivolge l’edizione, realizzata in vinile colorato. Ma l’elemento che lega più direttamente il disco al mondo del fumetto è la copertina, firmata da Leo Ortolani, autore di Rat-Man, una delle serie a fumetti italiane di maggior successo degli ultimi trent’anni.
Leo è stato gentilissimo a prestarsi per questo progetto, e lo ha fatto con grande professionalità. Ha preso spunto dal vecchissimo videoclip con le immagini del 2006, ricostruendone l’atmosfera e, soprattutto, ridisegnandomi con il suo personalissimo stile, donando al tutto un’atmosfera molto più attuale”.
Il risultato è un incontro tra musica, memoria e fumetto: due canzoni nate in momenti diversi che, riunite nello stesso disco, raccontano vent’anni di legame con una manifestazione e con la città che le ha ispirate.
Il 45 giri sarà disponibile, con una stampa in allegato, durante Lucca Comics & Games presso l’Anniversary Point in piazza del Giglio, quello in piazza Bernardini e allo stand Mattomarinaio nell’area Games.