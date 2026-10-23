Lucca Comics & Games|
Massimiliano Poggi racconta Lucca con due canzoni: 20 anni di musica diventano un disco da collezione con la cover di Leo Ortolani
Le musiche di Massimiliano Poggi raccontano incontri, amicizie improvvise e personaggi straordinari, ma anche il lato emotivo e nostalgico della manifestazione
Ci sono canzoni che accompagnano una manifestazione e altre che finiscono per raccontare un’intera città. È il caso dei due brani di Massimiliano Poggi dedicati a Lucca Comics & Games, nati in momenti diversi ma accomunati da un legame profondo con la città e con le emozioni di chi, anno dopo anno, torna a viverne la magia. Due canzoni che non si limitano a celebrare una delle manifestazioni dedicate al fumetto più grandi e influenti al mondo, ma restituiscono qualcosa di più personale: il rapporto tra Lucca, i suoi ospiti e quell’atmosfera che, per alcuni giorni, trasforma la città in un luogo fuori dal tempo.
“Ci troviamo sempre là, in piazza per l’ultimo appuntamento, l’ultimo brindisi a questo momento, che vale il prezzo dell’abbonamento”, recita il brano. E poi arriva il momento della partenza: “E per quest’anno è tutto, un ultimo concerto sotto l’acqua e andiamo via, e si scioglie il trucco, non è la pioggia ma quel bacio che mi hai dato tu”.
A vent’anni dalla prima diffusione de La canzoncina di Lucca Comics & Games e nell’anno del sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games, i due brani diventano finalmente un oggetto da conservare: un disco in vinile che li raccoglie entrambi e ne celebra il percorso.
“Quella di fare un disco non è stata una mia idea – racconta Massimiliano Poggi -. Da qualche anno, in molti mi chiedevano di poter collezionare anche le mie sigle, esattamente come collezionano quelle dei cartoni animati. Questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere, ma dopo vent’anni ho pensato che potesse essere il momento per dar loro ragione”.
“Come ogni canzone, anche le mie sigle vengono ascoltate attraverso i canali di streaming. Non serve più avere un supporto fisico. Il mio disco interesserà solo i pochi che collezionano ancora dischi in vinile”, osserva Poggi.