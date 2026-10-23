Massimiliano Poggi racconta Lucca con due canzoni: 20 anni di musica diventano un disco da collezione con la cover di Leo Ortolani

Ci sono canzoni che accompagnano una manifestazione e altre che finiscono per raccontare un’intera città. È il caso dei due brani di Massimiliano Poggi dedicati a Lucca Comics & Games, nati in momenti diversi ma accomunati da un legame profondo con la città e con le emozioni di chi, anno dopo anno, torna a viverne la magia. Due canzoni che non si limitano a celebrare una delle manifestazioni dedicate al fumetto più grandi e influenti al mondo, ma restituiscono qualcosa di più personale: il rapporto tra Lucca, i suoi ospiti e quell’atmosfera che, per alcuni giorni, trasforma la città in un luogo fuori dal tempo.



Nato a Firenze nel maggio del 1973 e lucchese d’adozione, Massimiliano Poggi è un artista poliedrico che spazia dal disegno alla recitazione, fino alla musica. Autore e interprete di canzoni, ha saputo unire l’interesse per la cultura pop alla capacità di raccontare emozioni ed esperienze legate alle sue passioni.

Con La canzoncina di Lucca Comics & Games, diffusa a gran voce già durante l’edizione del 2006 e pubblicata online per la prima volta nel 2007, Poggi ha condensato in pochi versi decine di situazioni ben note a chi frequenta la manifestazione. Incontri, amicizie improvvise, personaggi straordinari e momenti destinati a diventare ricordi. Il tutto con l’ironia di chi conosce bene questo mondo e sa riconoscerne anche gli aspetti più quotidiani: “Ho conosciuto un signore che ha fatto il fumetto più bello del mondo… e dopo una cena mi ha fatto un disegno, che sulla tovaglia si disegna meglio”.