Nuovo studio internazionale dell’Imt: “L’incertezza è la chiave della ricerca di sensazioni forti”

Il modo di intendere la ricerca delle sensanzioni, il ‘sensation seeking’, potrebbe cambiare. Un nuovo studio condotto dal Molecular mind laboratory della scuola Imt alti studi Lucca e dai gruppi di ricerca della Technische universität Darmstadt, dell’università di Tübingen, del German centre for mental health e dell’University college London, con pubblicazione sulla rivista Communications psychology, pone l’accento su un elemento che finora è stato trascurato di questo tratto: la capacità di accettare e ‘sopportare’ l’incertezza.

“Il sensation seeking viene spesso inteso come il semplice desiderio di più emozioni – spiega Ern Wong, primo autore dello studio e dottore di ricerca della scuola Imt. – “I nostri risultati suggeriscono che per comprenderlo bisogna considerare anche l’incertezza”. Questo tratto è stato associato sia a comportamenti esplorativi e alla ricerca di nuove opportunità, sia a comportamenti rischiosi.

Lo studio è stato realizzato tramite due esperimenti: i partecipanti dovevano scegliere tra opzioni che differivano per ricompensa e per probabilità di ricevere una stimolazione sensoriale. Grazie alla modellizzazione computazionale, i ricercatori hanno potuto distinguere quanto le persone valorizzassero la stimolazione da come reagissero al non sapere se questa sarebbe arrivata.

In generale, chi ha un sensation seeking più elevato si lascia scoraggiare meno dalla stimolazione incerta, ma l’effetto dipende dal valore attribuito alla stimolazione stessa. Quando lo stimolo conta meno, queste persone scelgono più volentieri opzioni imprevedibili; quando conta di più, mostrano invece una preferenza più marcata per una stimolazione prevedibile. I soggetti con punteggi più alti di sensation seeking hanno inoltre esplorato una gamma più ampia di opzioni, ottenendo ricompense complessivamente un po’ più basse.

I ricercatori hanno anche confrontato il sensation seeking con l’impulsività, un tratto affine, anch’esso associato a comportamenti a rischio nella vita reale. Pur sovrapponendosi in parte, i due tratti hanno mostrato schemi decisionali diversi: il sensation seeking si associa a una minore avversione per la stimolazione incerta, l’impulsività, all’opposto, con una maggiore avversione. In sostanza, due persone che apparentemente assumono più rischi possono arrivare a farlo attraverso meccanismi decisionali diversi.

I risultati possono aiutare a spiegare perché il sensation seeking sia stato collegato sia a esiti positivi sia a esiti dannosi. Avvicinarsi a esperienze incerte può essere utile quando l’esplorazione offre nuove informazioni od opportunità, ma costoso quando l’incertezza non porta alcun vantaggio. Le conseguenze di questo tratto potrebbero dunque dipendere in parte dall’ambiente in cui si manifesta.